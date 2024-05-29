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美國農場禽流感疫情 首度發現羊駝感染

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國農業部今天說，在美國一家農場的羊駝身上檢測出禽流感，這種疾病正在乳牛中廣泛傳播，並已感染2個人。專家表示，感染禽流感的哺乳動物數量不斷增加，讓他們憂心。情境示意圖／Ingimage
美國農業部今天說，在美國一家農場的羊駝身上檢測出禽流感，這種疾病正在乳牛中廣泛傳播，並已感染2個人。專家表示，感染禽流感的哺乳動物數量不斷增加，讓他們憂心。情境示意圖／Ingimage

美國農業部今天說，在美國一家農場的羊駝身上檢測出禽流感，這種疾病正在乳牛中廣泛傳播，並已感染2個人。專家表示，感染禽流感的哺乳動物數量不斷增加，讓他們憂心。

法新社報導，美國農業部說，國家獸醫服務實驗室（National Veterinary Services Laboratory）證實，愛達荷州一處農場檢測出高致病性的H5N1禽流感病毒株，該農場本月已移除染病禽鳥。

農業部表示，這次檢測結果並不令人驚訝，原因有幾個，包括農場稍早已經出現禽流感。儘管如此，這是首度在羊駝身上發現禽流感病毒。

羊駝是駱駝科動物，原生地在安地斯（Andes）山脈，主要是為了他們的毛而飼養。

美國最近幾週已在50多種動物身上檢測到H5N1病毒株，其中包括乳牛。迄今已有兩名農場工作人員被發現感染禽流感，症狀輕微。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for DiseaseControl and Prevention, CDC）上週說，經評估，禽流感對一般大眾的風險仍低，但CDC確實表明預計會出現更多禽流感病例。

專家表示，即使人類染疫的病例還很少見，感染禽流感的哺乳動物數量不斷增加仍讓他們憂心。

目前沒有證據表明禽流感可以在人與人之間傳染，但衛生官員擔心，如果病毒最終廣泛傳播，它可能會變異出一種可以在人與人之間傳播的病毒。

流感病毒 禽流感 美國 農業部

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