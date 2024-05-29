美國利率展望擔憂揮之不去 亞股普遍收低、港股跌最慘

在投資人對美國利率展望感到憂心之際，亞洲股市今天普遍收低；同時，行經紅海的一艘散裝貨船遇襲再度引發中東石油供應疑慮後，國際油價延續漲勢。

法新社報導，投資人正在等待美國預計本週稍晚公布重要的通膨數據，許多人打算趁近來股票大漲時賣出手上持股。

不過，最新公布的美國消費者信心指數高於市場預期，削弱美國聯準會（Fed）在今年保有降息空間的希望。美國財政部標售公債買氣不佳，也使市場氛圍轉壞，導致與價格呈反比的美國公債殖利率進一步升高。

美國聯準會官員、明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）警告，若決策官員遲遲無法將通膨年增率壓低至2%目標，他們不排除再度升息的可能性。

美股3大指數在連假後的第1個交易日互有漲跌，美國財政部標售公債買氣不佳和美國經濟評議會（The Conference Board）最新公布的5月消費者信心指數，使市場烏雲罩頂。

卡西卡里昨天表示，儘管貨幣政策依然緊縮、利率位居20年來高檔，「我認為沒有人已完全排除升息的可能性。我認為我們升息的機率相當低，但我不會排除任何可能性」。

市場目前聚焦預計本週稍晚公布的個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會偏好的通膨指標。根據數據，美國4月消費者物價增幅趨緩，此前連續3個月都高於市場預期。

亞洲投資人今天緊張不安，亞股普遍收低，其中港股跌最重，受中國科技股賣壓湧現拖累。

其他亞股方面，東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、威靈頓以及雅加達等地股市均收低。

國際貨幣基金（IMF）今天以北京當局近來為振興經濟而採取的政策為由，將中國2024年經濟成長預估上修至5%。受此消息激勵，上海股市今天收高。IMF原先預估中國今年成長4.6%。

此外，稍早行經紅海（Red Sea）的一艘散裝貨船遇襲引發地緣政治擔憂，促使國際油價再度上漲。紅海是航運、尤其是原油運輸的重要航道。