川規拜隨！美國將重啟對陸顯卡等電腦零件課徵關稅 恐致PC價格上漲

美國貿易代表處（USTR）宣布，白宮6月15日將重啟川普時代對中國大陸進口的顯示卡、主機板和機殼課徵關稅，這項舉措恐將導致個人電腦（PC）價格上漲。

科技新聞網站PCMag報導，美國貿易代表處24日發布這項公告，並表示這項課徵25%關稅的措施將實施到2025年5月31日，但美國政府可選擇更新和延長這項關稅。

除了上述產品之外，這項關稅課徵的範圍也將包括從大陸進口的掃地機器人、空氣濾淨器、多種電動馬達和價值超過100美元的觸控板。

為對抗通膨，美國白宮先前曾延後重啟川普時期對PC零件的關稅。但在上周，美國貿易代表處卻建議拜登政府重啟這些進口關稅，儘管許多貿易協會和企業都敦促政府應該全面廢止。

為辯護其做法，美國貿易代表處主張，這些關稅已促進企業分散供應鏈，並將製造據點移出中國大陸。