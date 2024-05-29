快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

川規拜隨！美國將重啟對陸顯卡等電腦零件課徵關稅 恐致PC價格上漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國6月15日將重啟川普時期對中國大陸進口顯卡等電腦零件的課稅。路透
美國6月15日將重啟川普時期對中國大陸進口顯卡等電腦零件的課稅。路透

美國貿易代表處（USTR）宣布，白宮6月15日將重啟川普時代對中國大陸進口的顯示卡、主機板和機殼課徵關稅，這項舉措恐將導致個人電腦（PC）價格上漲。

科技新聞網站PCMag報導，美國貿易代表處24日發布這項公告，並表示這項課徵25%關稅的措施將實施到2025年5月31日，但美國政府可選擇更新和延長這項關稅。

除了上述產品之外，這項關稅課徵的範圍也將包括從大陸進口的掃地機器人、空氣濾淨器、多種電動馬達和價值超過100美元的觸控板。

為對抗通膨，美國白宮先前曾延後重啟川普時期對PC零件的關稅。但在上周，美國貿易代表處卻建議拜登政府重啟這些進口關稅，儘管許多貿易協會和企業都敦促政府應該全面廢止。

為辯護其做法，美國貿易代表處主張，這些關稅已促進企業分散供應鏈，並將製造據點移出中國大陸。

川普 晶片 白宮 美國 通膨

延伸閱讀

憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度

封口費案判決出爐 拜登可能打破不談川普官司立場

無證移民「玩弄」庇護系統？梅奧卡斯認了

不讓廉價大陸電動車進口 拜登政府列舉4大原因

相關新聞

川規拜隨！美國將重啟對陸顯卡等電腦零件課徵關稅 恐致PC價格上漲

美國貿易代表處（USTR）宣布，白宮6月15日將重啟川普時代對中國大陸進口的顯示卡、主機板和機殼課徵關稅，這項舉措恐將導...

明年將屆服役「大限」…高濱核電廠機組獲准延役 日本共8機組可服役60年

日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，明年將屆服役40年「大限」，但今天已獲准最長延役20年。日本先前有6座核...

外送業太難賺…歐美四大送餐平台上市以來 累計虧損200億美元

在歐洲與美國，具領先地位的線上外送平台業者從上市以來，合計營業損失超過200億美元，反映激烈的市占大戰帶來衝擊。

大陸的472億美元國家半導體基金 紐大教授：很可能強攻AI

中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，財經網站CNBC報導，根據觀察人士、紐約大學法學院兼職教授馬文彥的說法...

打折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多

在俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管許多西方企業計畫撤出俄國市場，仍有上千家業者目前還留在當地，原因是莫斯科當局的監管阻礙提高了離...

大馬打造晶片製造重鎮 提撥53億美元培育人才、發展本土企業

馬來西亞政府28日宣布國家半導體戰略，尋求吸引上千億美元的國內外資金，投入國內半導體產業，力圖躍身成為全球晶片製造重鎮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。