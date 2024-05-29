快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

國會改革提覆議、釋憲 賴清德：支持執行憲政程序

外送業太難賺…歐美四大送餐平台上市以來 累計虧損200億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在歐洲與美國，具領先地位的四大線上外送平台業者從上市以來，合計營業損失超過200億美元。路透
在歐洲與美國，具領先地位的四大線上外送平台業者從上市以來，合計營業損失超過200億美元。路透

在歐洲與美國，具領先地位的線上外送平台業者從上市以來，合計營業損失超過200億美元，反映激烈的市占大戰帶來衝擊。

英國金融時報報導，隨著投資人檢視外送平台的商業模式，Deliveroo、Just Eat Takeaway、Delivery Hero和DoorDash等在美國和歐洲的四大獨立上市餐點外送業者的股價都遠低於新冠疫情時期的高峰。

在經歷新冠封鎖時期帶動業績成長後，如今這四大業者正面臨嚴峻的總體經濟環境，即通膨衝擊消費者

根據金融時報和產業分析業者theDelivery.World計算，在四大外送業者力圖向投資人展示獲利能力之際，它們累計的年度營業虧損合計已達203億美元。這數字涵蓋從Deliveroo、Delivery Hero和DoorDash上市，以及Just Eat Takeaway在2020年宣布企業合併，總共七年來的營業虧損數字。其中包含與收購和股票報酬相關的大量減記數字。

瑞銀分析師巴內特-蘭姆表示：「投資人願意為虧損埋單出資的情勢已經改變了，他們現在希望食物外送業者在面臨升息後的環境下，還能展現可持續的獲利成長。」

外送競爭同業Uber沒有公布旗下Uber Eats事業的獲利能力，但表示在聚焦推動提高利潤後，2023年整個集團迎接首次全年度營業獲利，是個「轉折點」。

多年來，創投公司向所謂的「零工經濟」企業挹注大量資金，後者為餐點外送提供補貼以吸引消費者，希望靠著低價贏得市占。然而，隨著利率上升，投資人轉為聚焦外送平台的獲利能力，而且這項產業還必須應付監管機構和勞工組織針對勞工權益的審視。

持懷疑態度的人士認為，如果向外送員支付更高的薪資，消費者將不會願意為餐點外送支付實際的成本。

儘管如此，股市分析師對外送業者改善財務的展望愈來愈樂觀。在4月，三家歐洲餐點外送業者表示，預期今年會追隨DoorDash腳步，迎接年度自由現金流轉正。

外送員 投資人 消費者

延伸閱讀

不滿百貨外送區遭停車占用 台南外送員丟棄4頂安全帽遭辦

感謝外送員！「527吾愛騎士感恩日」Uber Eats平台小費加倍發放　另可抽中職明星賽門票

防外送平台恐壟斷 張嘉郡呼籲仿照美國訂抽成上限

等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

相關新聞

明年將屆服役「大限」…高濱核電廠機組獲准延役 日本共8機組可服役60年

日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，明年將屆服役40年「大限」，但今天已獲准最長延役20年。日本先前有6座核...

外送業太難賺…歐美四大送餐平台上市以來 累計虧損200億美元

在歐洲與美國，具領先地位的線上外送平台業者從上市以來，合計營業損失超過200億美元，反映激烈的市占大戰帶來衝擊。

大陸的472億美元國家半導體基金 紐大教授：很可能強攻AI

中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，財經網站CNBC報導，根據觀察人士、紐約大學法學院兼職教授馬文彥的說法...

打折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多

在俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管許多西方企業計畫撤出俄國市場，仍有上千家業者目前還留在當地，原因是莫斯科當局的監管阻礙提高了離...

大馬打造晶片製造重鎮 提撥53億美元培育人才、發展本土企業

馬來西亞政府28日宣布國家半導體戰略，尋求吸引上千億美元的國內外資金，投入國內半導體產業，力圖躍身成為全球晶片製造重鎮。

柳橙多災多難一年漲一倍太誇張 業者擬改用柑橘充橙汁

受到全球最大出口國巴西天災和病害的影響，柳橙汁價格不斷創下歷史新高，業者已開始評估是否改用柑橘來做替代原料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。