IMF樂見中國出手救房市 2024成長預估上修至5%

國際貨幣基金（IMF）今天以北京當局近來為振興經濟而採取的政策為由，將中國2024年經濟成長預估上修至5%。

法新社報導，這個世界第二大經濟體中國近幾年的經濟成長因為房地產市場長期的債務危機而受到打擊，房地產市場佔中國國內生產毛額（GDP）的1/4。

而消費支出疲軟和持續的通貨緊縮，也都拖累了經濟成長。

不過也有一些復甦的跡象：中國2024年第一季的經濟成長高於外界預期。北京稱此為「好的開始」。

IMF今天指出，第一季的數據，外加北京近期為了振興經濟而採取的政策，都讓他們將中國2024年經濟成長預估上修至5%，與中國當局3月設定的目標相符。

MF原先預估中國今年成長4.6%。

IMF第一副總裁戈匹納斯（Gita Gopinath）在北京的記者會指出，中期而言，「由於人口老化和生產力成長趨緩，預估（中國）經濟成長率將放緩至3.3%」。

北京本月宣布調降首購市售住宅的自備款比例，並暗示政府可能出手收購過剩房屋，是迄今最具雄心的部分救房舉措。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）130529