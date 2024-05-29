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大陸的472億美元國家半導體基金 紐大教授：很可能強攻AI

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約大學法學院兼職教授馬文彥認為，中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，很可能重點關注AI先進晶片。路透
紐約大學法學院兼職教授馬文彥認為，中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，很可能重點關注AI先進晶片。路透

中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，財經網站CNBC報導，根據觀察人士、紐約大學法學院兼職教授馬文彥的說法，這筆基金可能重點關注用於人工智慧（AI）的先進晶片，並建立起整個供應鏈。

Winston Ma周三上CNBC的《Squawk Box Asia》節目時說，由於這次新的第三期基金正值AI掀起熱潮，「我相信他們會把較多的精力、重點放在未來AI的先進運算晶片和記憶體晶片上」。

他補充表示，「這些資本對中國半導體業至關重要，不可或缺。因為這些半導體公司在全球資本市場上很難籌資」，他引述美國拜登政府8月公布、「限制外國資本進入中國關鍵高科技行業，包括半導體在內」的行政命令，因此，這不是中國大陸想要、而是不得不做的事。

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