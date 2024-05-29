美國宣布新指導方針 提振碳交易市場信心

美國拜登政府宣布新的「護欄」（guardrails）機制，協助確保碳抵換市場真正有效執行，這是爭議不斷的減碳配額計畫在推動上的大邁進。

包括財政部長葉倫（Janet Yellen）在內的美國部會官員制定政府第一個「高誠信」（High-Integrity）碳市場的廣泛指導方針，目的在消除被外界指為「漂綠」（greenwashing）體系的不信任。

白宮國家氣候顧問柴迪（Ali Zaidi）告訴法新社說：「這是為了建立信心，以更有效地大規模使用這一工具。」

「碳移除配額」可讓企業和各國抵換其溫室氣體排放，每個碳權代表於大氣中減少1公噸二氧化碳當量。在開發中國家，通常是透過打擊森林砍伐來取得碳權。其他減碳計畫包括更換爐具，以及直接從空氣中捕捉二氧化碳。

目前碳抵換市場每年價值約20億美元。但最近的研究結果引發眾人擔憂，減碳數額在這項計畫下往往被嚴重灌水，甚或有些案例完全毫無根據。

葉倫概述方針原則，強調要在3個關鍵領域具有誠信：首先提供碳配額的一方，必須能真正減碳或排碳；再來需求面的企業責任應以減排為優先；最後是經由提高透明度和降低複雜性來確保市場誠信。相關指導方針在長達12頁的政策聲明中，有詳細敘述。

氣候與能源解決方案中心（Center for Climate andEnergy Solutions）負責人基歐漢（Nat Keohane）告訴法新社說，這項指導方針的發布是一個重要訊號，顯示美國政府正在大力支持碳交易市場。

但分析機構碳市場觀察（Carbon Market Watch）成員杜弗雷斯內（Gilles Dufrasne）說，美國政府必須「言出必行」，並確保其承諾的透明度和誠信。