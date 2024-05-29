快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

柳橙多災多難一年漲一倍太誇張 業者擬改用柑橘充橙汁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。路透
由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。路透

受到全球最大出口國巴西天災和病害的影響，柳橙汁價格不斷創下歷史新高，業者已開始評估是否改用柑橘來做替代原料。

英國金融時報報導，柳橙汁期貨2022年底以來便一路上漲，當時全球第二大生產國美國的主要產地佛羅里達州先是遭逢颶風，後是寒流來襲。不料，由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。

在紐約洲際交易所（ICE）交易的濃縮橙汁期貨周二漲到每磅4.92美元，幾乎是一年前的兩倍。

國際水果和蔬菜汁協會（IFU）會長庫爾斯（Kees Cools）坦言：「這是一場危機。即使在嚴重寒害和和風災，也從未見過這樣的情況。」

IFU表示，嚴重的供應短缺所引發價格上漲恐慌，不僅消費者深受影響，全球柳澄汁產業也將面臨根本變化。

庫爾斯認為，要長期解決柳橙短缺，或許是改用柑橘來做橙汁，柑橘樹比較能適應氣候變化。

庫爾斯說：「在不改變產品的自然性和形象的前提下，唯一的長遠的辦法大概就是使用不同品種的水果。」

庫爾斯表示，業界已開始實驗。日本柳橙汁九成靠進口，且主要來自巴西，日圓疲弱又進一步推高了進口成本，加劇原本供應短缺的狀況。經營超市連鎖店7-Eleven的 Seven & i控股已改向國內採購柑橘，推出綜合柑橘和橙汁的產品。

洲際交易所（ICE）冷凍橙汁期貨走勢。/擷自彭博
洲際交易所（ICE）冷凍橙汁期貨走勢。/擷自彭博

巴西 柑橘 水果

延伸閱讀

連2月超越比利時 巴西成為中國新能源車最大外銷市場！

巴西南部洪水一再侵襲又重建 居民心累離開家園

G20峰會前 習近平將赴巴西國是訪問

她用果醬熬出世界金賞 帶領偏鄉孩子勇闖國際熬出人生酸甘甜

相關新聞

遭美國列黑名單 陸企如何求轉運？改名後繼續在美做生意

一些遭美國列入黑名單的中國大陸企業正重新為品牌命名、達成新的授權協議，並建立在美國註冊的事業來維持在美銷售產品，藉此規避...

大陸的472億美元國家半導體基金 紐大教授：很可能強攻AI

中國大陸上周設立規模475億美元的國家半導體基金，財經網站CNBC報導，根據觀察人士、紐約大學法學院兼職教授馬文彥的說法...

打折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多

在俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管許多西方企業計畫撤出俄國市場，仍有上千家業者目前還留在當地，原因是莫斯科當局的監管阻礙提高了離...

大馬打造晶片製造重鎮 提撥53億美元培育人才、發展本土企業

馬來西亞政府28日宣布國家半導體戰略，尋求吸引上千億美元的國內外資金，投入國內半導體產業，力圖躍身成為全球晶片製造重鎮。

柳橙多災多難一年漲一倍太誇張 業者擬改用柑橘充橙汁

受到全球最大出口國巴西天災和病害的影響，柳橙汁價格不斷創下歷史新高，業者已開始評估是否改用柑橘來做替代原料。

諾貝爾經濟學獎得主羅默警告：AI熱潮恐重演加密幣泡沫化

2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）警告，各界對人工智慧（AI）的信心「失控」（runaway），可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。