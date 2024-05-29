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諾貝爾經濟學獎得主羅默警告：AI熱潮恐重演加密幣泡沫化

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）。 本報系資料庫
2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）。 本報系資料庫

2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）警告，各界對人工智慧（AI）的信心「失控」（runaway），可能重演兩年前加密貨幣泡沫破裂的錯誤。

羅默29日香港參加瑞銀集團舉辦的亞洲投資論壇時，接受彭博電視訪問表示，「現在，對AI未來發展的信心太過頭了」「當人們投射這些想望，我認為他們正在冒著犯下嚴重錯誤的風險」。

OpenAI在2022年底發表廣受歡迎的ChatGPT後，掀起各界對AI的興奮浪潮，帶動對運算與雲端能力的大量投資，微軟和阿里巴巴等全球科技巨人都參與其中。輝達（Nvidia）因為生產能最有效處理AI訓練的晶片，成為市值數兆美元的企業。

然而，曾任世界銀行首席經濟學家的羅默示警，預期當前AI服務的改善步調會無限延持，很危險，「我們已受惠於運算規模擴大與消化大量資料」，「擴大運算相當容易，就是用更多機器、更多晶片，但是接下來的情況是我們將沒有足夠資料」。

羅默認為，能作為範例的警世發展就是自駕車。特斯拉等公司多年來一直承諾會推出全自動駕駛車輛，但其自駕系統卻持續被可信度問題或極端事故案例所託類，迄今都無法兌現承諾。

他說，人們可能兩年後回顧現在時會說：「這真是個泡沫，我們高估了當時的情況」。

失控 諾貝爾

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