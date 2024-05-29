福斯將開發售價僅70萬元的平價電動車 對抗大陸進口車

歐洲最大汽車製造商福斯（VW）本月初和雷諾洽談聯手開發平價電動車觸礁後，周二宣布，將為歐洲市場開發售價只要2萬歐元（約新台幣70萬元）的電動車，計劃2027年向全球發表。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）發布新聞稿說：「這是產自歐洲、為歐洲而造的入門級電動車。在此過程中，我們將結合對歐洲作為工業基地、歐洲工業政策，最終以歐洲客戶的利益為重的明確承諾。」

此計畫命名為「ID.1」，目的在對抗中國大陸來勢洶洶的進口車。福斯表示，此項目將高度依賴歐洲本地化，如此也有助於縮短零組件的運輸路線，進而減少排放。

上周，福斯表示，歐洲汽車業有兩到三年的時間來準備因應競爭威脅，並警告汽車業正面臨危急存亡之秋。

福斯品牌負責人Thomas Schaefer表示，儘管售價較低，計畫中的入門級車型仍將在技術、設計和質量方面訂下標準。他說，由於能源、原物料和勞動成本上升，挑戰會愈來愈高。

他說：「有一點很明確：只有在政治支持和具有競爭力的框架條件下，產自歐洲、為歐洲而造的電動行動化才能成功。」