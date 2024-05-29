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Nvidia股價續大漲 分析師點出擁有這個「超凡」數字當後盾

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）股價28日再度勁揚。美聯社
輝達（Nvidia）股價28日再度勁揚。美聯社

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）股價28日再度勁揚，Melius研究公司分析師瑞茲（Ben Reitzes）特別強調一個數字，點出輝達的「真正突出」之處。

瑞茲指出，輝達以息前稅前盈餘計算的利潤為69%，表現「堪稱超凡」，「雖然我們沒忘記『一家公司的利潤就是另一家公司的機會』這句話，但我們還沒看到未來兩年會有另一家公司對輝達的利潤構成重大挑戰」。輝達不只今年稍後會開始出貨新款的Blackwell系列晶片，Vera Rubin系列晶片還可能在2025與2026年問世。

瑞茲表示，即便輝達的利潤下滑，以輝達的成功程度來看，高於60%的利潤水準將相當突出。他重申給予輝達股票的買進評等，目標價為1,250美元，比輝達28日收盤價高出9.7%。

他也對輝達未來三年會如何使用手上的2,400億美元以上現金，相當好奇， 因為該公司可能很難推動重大交易，可能用於收購大量庫藏股，若輝達執行2,000億美元的庫藏股，以目前價格來看，輝達在外流通股數將因此減少8%。

瑞茲認為，以經成長調整後的本益比來看，輝達的股價仍很吸引人，在考慮到「保守的（財測）數字」後，該股這項本益比約為1.1倍，遠低於高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）等晶片製造商。

標價 美國

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