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國際原油隨中東局勢升溫反彈 銅價再漲 黃金回升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際原油價格周二反彈。（路透）
國際原油價格周二反彈。（路透）

國際原油價格周二反彈，以色列戰車開抵拉法市中心，又有貨船在紅海遇襲，加劇中東緊張局勢。銅價繼上周大幅下跌後恢復漲勢。金價呈現回升走勢。

油價反彈

西德州中級原油（WTI）上漲2.7%，收在每桶79美元上方。

一艘希臘管理的散裝輪在紅海遇襲，以色列挺進加沙南部城市，令上周消散的地緣政治風險溢價再度揚升。

雖然戰況加劇，但來自中東的原油供應尚未受到阻礙。不過，葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）還是改變了一些航線。

在紐約市場，WTI 7月期貨合約上漲2.7%，結算價報79.83美元；布蘭特原油7月原油期貨上漲1.3%，結算價報每桶84.22美元。

銅價恢復漲勢

銅價繼上周大幅下跌後恢復漲勢，中國房地產市場新的振興措施有助於提振需求前景，同時分析師預測銅價迅速反彈。

銅價周二在倫敦金屬交易所一度上漲了2.3%，而上周則下跌3.2%，創下2月來最大跌幅。今年以來，投資者對銅價的興趣大增，推動了銅價上漲，瑞銀分析師鼓勵多頭逢低買入，並預期銅價升至創紀錄的每噸12,000美元。

截至收盤，LME銅期貨上漲1.7%，報每噸10,501.5美元。

法國巴黎銀行分析師David Wilson說：「我相信未來需求強勁的說法。我只是認為價格已經遠遠超過了基本面。」「目前市場供應相對充足，尤其是在中國。」

其他金屬方面，鋁期貨報每噸2,737美元，上漲2.8%；鋅期貨報3,112美元，上漲1.8%；鉛期貨報2,342.5美元，上漲1.9%；錫期貨報34,095美元，上漲2.6%；鎳期貨報20,535美元，上漲1.4%。

金價微漲

截至紐約時間下午3:41，黃金現貨上漲0.4%，報2359.2美元； 白銀現貨上漲1.3%，報32.049美元。

上周初，經濟和地緣政治風險的疑慮升高，激發投資人對避險的心理，拉抬金價漲至每英兩2,400美元之上的歷史高位。目前，金價已從最高點回落約4%，但許多分析師認為未來還會進一步上漲。

中東 金價 風險

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