Nvidia又噴了 三天猛漲20%、市值奔向3兆美元將超越蘋果

輝達（Nvidia）股價28日又大漲7%，自上周公布財報以來，股價三個交易日一共噴漲20%，如今輝達的市值已經逼近蘋果公司，而且有望成為史上第三家市值突破3兆美元的企業。

截至28日收盤，輝達市值為2.848兆美元，而蘋果市值為2.913兆美元。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）的資料，這代表兩家公司市值差距為65.8億美元，為2009年1月20日以來的最小差距。

這一差距幾乎相當於蘋果在2009年1月的總市值：當時蘋果的市值為695.6億美元，而輝達的市值為38.7億美元。

輝達市值的飆高速度非常驚人。去年此時，輝達的市值還不到1兆美元；僅僅三個月前，它的市值還不到2兆美元。不過，輝達在2023年6月13日市值衝破1兆美元，實現第一個里程碑，接著在今年3月1日收盤時突破2兆美元大關，成為最快從市值1兆美元突破2兆美元的股票。

輝達股價周二大漲7%，報每股1,139.01美元，從上周公布財報後，過去三個交易日累計上漲約20%，市值一口氣大增約4,700億美元。輝達上周預測第2季營收將達到約280億美元，超越分析師預期，也向投資人發出訊號，暗示AI運算相關股票的凌厲漲勢還沒有放緩。

最新的催漲因素是，馬斯克的AI新創公司 xAI 向投資人籌得60億美元資金，接著The Information網站報導，馬斯克目標是連結輝達的H100繪圖處理器晶片組，構建xAI的超級電腦。Cantor Fitzgerald分析師穆斯（CJ Muse）表示，這項消息讓投資人獲得更多信心，相信AI晶片支出將延續，且輝達的財報完全化解了任何有關該公司晶片需求今年可能突然陡降的疑慮。

若輝達市值要達到3兆美元大關，股價必須達到1,200美元。不過，這是基於輝達上一份年報中公布的股票數量得出的結論，在輝達公布最新財季的10-Q報告時，這一數據可能會發生變化。

此前，只有微軟和蘋果公司市值達到過3兆美元的門檻。雖然蘋果市值已經回落，但微軟的市值仍約為3.2兆美元。