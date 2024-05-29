美元隨美債殖利率轉升 美國消費者信心指數意外上揚
美元周二轉升，追隨美國公債殖利率的漲勢，因美債標售表現疲軟，且美國消費者信心指數出人意料強勁。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.02%至104.614，盤中一度下跌0.3%。
美國10年期公債殖利率上漲8個基點至4.54%。美國5月消費者信心意外出現四個月來的首見上揚，個人消費支出（PCE）物價將在本周發布，並可能為聯準會（Fed）政策路徑提供進一步線索。
ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說：「債券市場今天走勢逆轉，美元走勢也隨之逆轉。」他提到了債券標售疲軟，並指出消費者信心報告的改善反映了「經濟更強勁的成長」。
明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，Fed的政策立場是限制性的，但決策者並未完全排除進一步升息的可能性。
日圓兌美元扭轉升勢，尾盤貶值0.2%至157.17；日圓兌英鎊貶至16年低點。
歐元兌美元持平於1.0860。
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