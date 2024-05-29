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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台積電ADR小跌 沒跟上Nvidia狂飆漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二小跌0.4%，收在159.41美元，較台北交易溢價18.6%。上周發布強勁業績的輝達（Nvidia）周二股價繼續飆漲7%，本月迄今漲幅達到32%，今年來漲幅達到130%。

在輝達大漲激勵之下，美國股市那斯達克綜合指數周二有史以來首度突破17,000點關卡。道瓊工業指數則收低，受美國公債殖利率上漲所拖累。

那斯達克綜合指數上漲99.09點，漲幅0.6%，報17,019.88點。標普500指數小漲1.32點，漲幅0.02%，報5,306.04點；道瓊工業指數下跌216.73點，跌幅0.55%，收在38,852.86點；

其他晶片股股價也大漲，費城半導體指數大漲1.9%，艾司摩爾（ASML）漲3.7%，超微（AMD）漲3.2%，美光漲2.5%。

台灣加權股價指數周二上漲54.64點，收在21,858.41點。台積電跌0.5%收在865元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 182.93 +1.97 164.00 11.54

中華電 CHT 126.55 0.00 126.00 0.44

台積電 TSM 1,025.87 -0.37 865.00 18.60

聯電 UMC 57.08 +3.62 56.40 1.21

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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