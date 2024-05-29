Nvidia帶動那斯達克首度收在17,000點上方 道瓊收低

在輝達（Nvidia）大漲激勵之下，美國股市那斯達克綜合指數周二有史以來首度突破17,000點關卡。道瓊工業指數則收低，受美國公債殖利率上漲所拖累。

那斯達克綜合指數上漲99.09點，漲幅0.6%，報17,019.88點。標普500指數小漲1.32點，漲幅0.02%，報5,306.04點；道瓊工業指數下跌216.73點，跌幅0.55%，收在38,852.86點；

輝達在上周發布強勁業績後，周二股價繼續挺升7%，本月迄今漲幅達到32%，今年來漲幅達到130%。

馬斯克的xAI籌資60億美元的消息進一步提振了輝達股價，凸顯了人工智慧（AI）投資熱潮已將這家晶片製造商變成市場巨人。據報導，xAI將採用輝達的H100圖形處理器（GPU）。

其他晶片股股價也大漲，費城半導體指數大漲1.9%，艾司摩爾（ASML）漲3.7%，超微（AMD）漲3.2%，美光漲2.5%。台積電ADR下跌0.4%。

不過，美國公債殖利率飆升對美股構成壓力。據Tradeweb，美國基準10年期公債殖利率收在4.542%，高於上周五的4.471%。

由於數據顯示美國消費者信心在5月意外上升且美國公債銷售疲軟，公債受到衝擊。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「我們看到兩場令人失望的公債標售，殖利率攀升，(股票)市場呈現負面反應。」

投資人在等待本周公布的美國4月個人消費支出（PCE）物價數據，這些數據可能會影響Fed降息的預期。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場預計今年僅在11月或12月降息至少25個基點的機率超過50%。9月降息的機率從一周前預期的50%以上降至46%左右。

標普500指數各類股大都下跌。其中包括金融股，花旗集團(Citigroup)下跌1.8%，富國銀行(Wells Fargo)下跌1.2%。

美國股票交易周二起縮短結算時間，由T+2減為T+1，主管機構希望此舉能降低全球最大市場的風險並提高效率，也預料會暫時增加投資人的交易失敗率。

路透根據行業數據的計算顯示，蘋果（Apple）4月在中國的iPhone銷售較去年同期大增52%，蘋果股價應聲上漲。但該股尾盤回吐漲幅，收盤時僅小漲，報189.99美元。

GameStop大漲約25.2%，收報23.78美元。這家電子遊戲零售商上周五盤後說，通過發行4,500萬股股票籌集9.33億美元。

Hess收漲0.4%，該公司股東批准與雪佛龍530億美元的合併交易。雪佛龍收漲0.8%，埃克森美孚收漲1.3%。