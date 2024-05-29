Fed官員：放慢縮表不必急

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

聯準會Fed）理事鮑曼28日說，她認為可暫緩開始放慢縮減資產負債表的速度，或是用比本月稍早所宣布的更溫和速度，來放慢縮表。已公布的上次政策會議紀錄確實顯示，儘管Fed預定6月開始放慢縮表，但此決議並未獲得官員的一致支持。

向來立場偏鷹的鮑曼是在日本銀行（央行）主辦的會議演講時做此表示。她認為，商業銀行存放在聯準會的準備金仍然充足，這讓官員有更多時間來推動縮表進程，「在準備金接近充足水準的情況下，放慢縮表步伐雖然很重要，但在我看來，我們還沒有到那個程度。尤其是在聯準會隔夜附賣回操作（ON RRP）的使用量仍然很大的情況下。」

鮑曼相信，在經濟依然強勁的情況下繼續縮表，可盡快達到充足的準備水準，聯準會才能夠更有效、更可靠地利用其資產負債表因應未來的經濟和金融衝擊。她也說，重點是Fed官員要有效傳達，關於縮表的任何變化，並不反映利率在內的貨幣政策的改變。

今年沒有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里則說，決策者應耐心監測，降息應等到通膨有重大進展，否則聯準會最好還是先靜觀其變。他甚至說，如果通膨未能繼續下降，央行甚至可能要調高利率。本月稍早他即已表示，Fed或許需要讓利率「更長時間」維持穩定。

與鮑曼同場致詞的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特，也提及聯準會的「溝通」技巧。她認為，雖然簡化常被認為是個優點，但聯準會在利率決策會議後發布的政策聲明，不妨加長一點。她說：「政策制定者最好藉由使用更多詞彙，來描述對於當前經濟發展的評估、它們如何影響前景、以及對前景構成的風險，如此一來更能把握外界的解讀。」

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