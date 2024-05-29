日企預警 匯價衝擊獲利

日本大企業預期匯率變動衝擊2024年度營業利益的幅度，將達到2,667億日圓（約17億美元），逆轉上個年度日圓疲軟帶來匯兌收益的情況。

日經新聞報導，這份涵蓋日經指數中52家公司的調查，顯示企業預期匯率對獲利的影響，其中包含汽車製造和機械等產業。這些企業預測的營業利益合計將下滑1%，至16兆日圓，但如果排除匯率影響，那麼營業利益將成長1%。

52家企業中，包含本田汽車、三菱電機和零件供應商電裝等28家預期不利的匯率影響共達4,611億日圓，另外日產、豐田汽車和光學鏡頭業者Olympus等22家企業預期匯率提振獲利的幅度合計達1,944億日圓，還有兩家企業預期匯率零影響。

平均來說，日企預計日圓匯率將走強，兌美元匯率約144日圓，這比目前約156日圓的匯率升值近8%。因此，如果日圓未如企業預期般大幅升值，企業的獲利情況可望優於預期。

另據日本銀行（央行）28日公布的數據，4月企業服務價格指數年增率為2.8%，高於市場原估的2.3%，並寫下2015年初以來的最大增幅。這表明通膨趨勢正在擴大，為日銀升息提供了支持的依據。

日銀強調服務價格是衡量通膨在整體經濟中擴散程度的一個關鍵指標。有證據表明數十年來最強勁的價格增長幅度，正在整個日本經濟中扎根，這支持通膨可持續的觀點。根據彭博4月進行的一項調查，約41%的日銀觀察人士預測，10月會是下次升息的時間點。