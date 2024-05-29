美國證券交割T+1上路 加國、墨國已提前一天實施

美國證券市場從5月28日起所有交易將在成交之後一天內（T+1）完成結算交割，比現行的T+2縮短一天，範圍涵蓋股票、公司債、ETF、共同基金及選擇權；由於加拿大、墨西哥已提前在27日起實施T+1，迫使全世界基金經理人在北美市場進行證券交易須更有效率。

T+1是依據美國證管會（SEC）的新規定實施，目的是降低金融體系的風險，上次美國採行T+1交割制度，是100年前。不過，金融界人士擔憂，這次在實施初期可能會遭遇一些問題，包括國際投資機構很難即時取得足夠的美元，全球基金處理資產的速度未能同步，以及留給交易商改正錯誤的時間縮短。

一文看懂美證券市場T+1

而且，在美國上市的ETF，其成分股可能分別在多個司法管轄區，所以並不是所有成分股都面臨同樣的T+1規定，這便形成ETF發行商最頭痛的問題，就是ETF本身的交易結算時間與ETF持有的美國境外資產的結算時間，並不一致。例如，歐洲ETF發行商將不得不等待兩天，才能讓其產品的買家付款，但他們只有一天時間來支付在美國的交易。

證管會上周也承認，在過渡期間可能會出現「短期內交割失敗案例增加的情況，並對一小部分市場人士構成挑戰」。所有相關業者已經為T+1準備數月之久，包括重新配置人員，調整班表，並改革工作流程，且許多業者對準備工作深具信心。但他們擔心其他交易對手及中間機構是否已做好準備。

美國於1920年代將T+1制改為T+N制，當時因為還是人工交易時代，加上股市超級熱絡，人力完全無法負荷新增的交易量。最初是T+5，1987年大崩盤後改為T+3，2017年再改為T+2，所以美國實施T+2的交割制度距今已6年多。

這次縮短為T+1，面臨的重大挑戰之一是外匯交易一直是在成交後兩天完成交割，因此國際投資者必須加速籌妥美元資金。儘管表面上的時間是一天，但實際上可能只有幾個小時進行作業，使業界的流動性壓力加重。

T+1新制將於29日面臨首次考驗，因為24日的交易仍是T+2，但28日則是T+1，這兩天的交易都必須在29日完成交割。接下來是MSCI將在本周五調整指數結構，而全球追蹤MSCI指數的基金將同時重新調整部位。