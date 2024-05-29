豐田新引擎 叫陣特斯拉

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在純電動車銷售因成本和充電網路不足而放緩之際，豐田汽車28日展示了可使用氫氣、汽油和其他燃料的內燃機引擎原型，這款新一代引擎不僅有助脫碳，還能在綠能車領域挑戰特斯拉等電動車大廠。

豐田社長佐藤恒治說：「在電池電動車技術加速開發的時代，我們也可以為內燃機追求新的角色。」他並指出，這款新引擎將用於能與電池共用的混合動力車。

豐田在與馬自達及Subaru發表的共同聲明說，已在開發更小、更高效的引擎方面取得進展，這款引擎能與電動車製造平台相容，並能滿足嚴格的排放法規要求。這三家車廠表示，他們的做法是使內燃機與電子燃料、生質燃料等替代燃料相容，以協助脫碳。

受混合動力車銷售強勁激勵，豐田及其合作夥伴表示，即使在當前全球全力推動脫碳、汽車產業轉向純電動車之際，燃油引擎仍可扮演角色。佐藤恒治說：「要實現碳中和，最重要的是減排，我們需要的是一種能高效使用各種燃料的引擎。」

在美國等市場的消費者對電動車興趣降溫後 ，油電混合車的普及使豐田受惠，今年1至3月豐田共銷售240萬輛汽車，其中近五分之二為油電混合動力車。

豐田 電動

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