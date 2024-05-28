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美股早盤漲跌互見 輝達續飆、蘋果俏

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
眾人靜候31日出爐的個人消費支出（PCE）報告，市場情緒審慎，美股三大指數漲跌互見。路透
眾人靜候31日出爐的個人消費支出（PCE）報告，市場情緒審慎，美股三大指數漲跌互見。路透

美股「T+1」新制在28日正式上路，加上眾人靜候31日出爐的美國個人消費支出（PCE）報告，市場情緒審慎，美股三大指數早盤漲跌互見。

道瓊工業指數28日早盤下跌0.21%、標普500接近平盤、那指漲0.1%、費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR走低約0.5%。

蘋果揚升0.3%，該公司的減價策略似乎出現成效，瑞銀（UBS）分析數據表示，iPhone的中國大陸出貨量，4月年增52%。但瑞銀警告，這些數據可能還會上下波動，投資人不能單憑一個月數據，就應驟下定論說，情況已徹底改變。

輝達（Nvidia）攀漲4%，the Information網站報導，馬斯克表示，旗下人工智慧（AI）新創公司xAI的超級電腦，將使用輝達的H100繪圖處理器（GPU）。

市場對迷因股興趣復燃，遊戲驛站（GameStop）狂飆14%，該公司24日宣布，發售新股取得約10億美元。

美國股債市從28日起改為「T+1」制，也就是交割期限從目前的兩個工作天，減為一天。這可以加快交易速度，釋出更多流動性。

指數 美國 美股 輝達

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