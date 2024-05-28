英國金融時報：雙重因素難抽身 西方企業撤出俄羅斯意願降低

在俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管許多西方企業計劃撤出俄國市場，仍有上千家業者目前還留在當地，原因是莫斯科當局的監管阻礙提高了離開的難度，再加上俄國消費支出活動回升，增添留在當地的誘因。

英國金融時報（FT）報導，美妝品牌雅芳（Avon Products）、法國工業氣體生產商液空集團（Air Liquide）以及英國消費品業者Reckitt等西方企業都還留在俄國市場。一名主管透露，許多歐洲企業已發現自己進退維谷，雖然想離開，卻只有令人無法接受的當地事業買家可選。

基輔經濟學院指出，整體而言，超過2,100家跨國企業2022年來都持續流在俄國市場，相較下，約1,600家跨國公司若非退出俄國、就是縮減當地營業規模。

在2022年俄國入侵烏克蘭後，許多跨國企業都已承諾縮減俄國營運規模，但莫斯科當局已逐步提高企業離開的遲本，要求「不友善」國家企業在出售資產給俄國買家時，必須打五折出售，還課徵至少15%的「離境稅」，現在也愈來愈難找到賣方和莫斯科政府都能接受、且不受西方制裁波及的當地買家。

例如，液空集團2022年9月宣布已簽署一項合作備忘錄（MOU），出售俄羅斯事業給當地的經理人團隊，但卻從未獲得俄國政府批准。

一些企業也認為必須退出俄國的壓力已減輕，而且也留意到其他西方企業在宣布計劃推出俄國後，資產遭扣押的困境。雅芳在開始出售俄國事業的流程後，曾收到報價，但決定不予接受。雅芳表示，「135年來，雅芳都支持世界各地的女性，不論種族、國籍、年齡或宗教」。Reckitt在2022年4月宣布，已啟動最終目標為轉移俄國事業所有權的流程，但新任執行長李希特（Kris Licht）已採取更循序漸進的方式。

企業撤出俄國的壓力減輕

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞機構非駐地研究員波羅克潘科表示，俄國薪資上升、經濟情勢優於預期，已帶動支出熱潮，提高了俄羅斯市場對跨國企業的吸引力，特別是消費品產業，雖然針對外國企業的國有化浪潮仍是一大風險，但若跨國企業認為風險可控，「何不留下」？

百事公司（PepsiCo）2022年3月宣布已終止旗艦飲料在俄國的產銷，但持續在當地經營乳品事業，直接聘有2萬人、間接聘請4萬名農業勞工。執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）2022年9月致函員工表示，「作為一家餐飲公司，我們現在比以往要更加堅守我們事業的人道面向，這代表我們有責任持續在俄羅斯供應我們的其他產品」。

可口可樂（Coca-Cola）已停止運輸軟性飲料糖漿到俄國，但這個角色由該公司在當地的瓶裝業者、持股21%的Coca-Cola Hellenic補上。Coca-Cola Hellenic在2022年8月創建一家單獨的俄國企業Multon合夥公司，並推出俄國版的可口可樂品牌，包括Dobry Cola，已成為俄國最暢銷的可樂。

已表示將繼續留在俄國的2,000多家企業中，還包括億滋國際（Mondelez）、聯合利華（Unilever）及雀巢（Nestlé）等。

FT引述一名和西方企業合作的俄羅斯主管說，西方企業的感受已有重大轉變，在俄國入侵烏克蘭的最初幾周，許多企業認為有撤出當地的道德責任，但現在的重點是離開的必要性及意願等，「一些企業過去30年已打造四、五座工廠，不想打一折出售」。