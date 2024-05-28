快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

日圓軟趴趴…日商招聘海外人才變難 日本年輕人樂於出國找頭路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓貶值使得日商走海外徵才變難，留學生出國進修人數減少。路透
日圓貶值使得日商走海外徵才變難，留學生出國進修人數減少。路透

日圓貶值嚴重，這使得以美元計價的工資變低，海外徵才變難，而留學費用變貴，出國進修的學生減少。

日經報導，人力招募業者Asia to Japan上月到上海徵才，大學畢業生問300萬日圓（約台幣62.6萬元）的年收入能否負擔得起東京的生活，在聽過Asia to Japan總裁Masato Sampei講解後，台下臉孔難掩失望之色。Sampei表示，在日圓貶值的衝擊下，很難從中國大陸沿海地區、台灣和南韓招聘到優秀學生。

根據經濟合作發展組織（OECD），以美元計價，日本平均薪資在38個已開發國家排名第25位。泡沫經濟破滅後，日本薪情比斯洛維尼亞和立陶宛都差。而最近日圓貶值，使得海外人才能拿到的報酬看起來更沒吸引力。

日本年輕人也因此想出走。來自奈良縣的福本武去年11月拿到加拿大打工度假簽證，在多倫多一家餐館的廚房工作，時薪22加元（近台幣520元），平均每周工作40小時。他平常自己做飯，已存下100多萬日圓。日本人也愛去澳洲打工度假，那裡的最低時薪為23.23澳元（約台幣507元）。

想正經在海外發展職涯的話，出國留學是第一步，但這對日本學生來說挑戰很大。光是申請學校之前考托福就要先花245美元（約40,000日圓），是一般日本學生考多益報名費7,810日圓的五倍。

生活費和其他費用也在漲。住東京的渡邊真子9月要到南韓上語言學校，一年學費和宿舍費1,000多萬韓元，而日幣對韓元一年來貶值12%，她的支出因此增加15萬日圓。留學生出國人數正在減少。

打工度假 日本

延伸閱讀

熱帶風暴艾維尼侵襲菲律賓奪7命 朝日本東部海岸前進

日本女高中生「街景照」掀二創潮！《葬送的芙莉蓮》阿烏拉當JK、《蔚藍檔案》狼師也亂入

現實多骨感？日本20幾歲勞工的理想與實際年薪 差了46萬元

熱銷破3.5億日圓的日本皮件品牌 職人精神手作皮夾全新概念回歸

相關新聞

WSJ：中日韓峰會 北京拉攏美貿易盟友「碰壁」

華爾街日報27日分析，中國希望以貿易在美國與亞洲盟友之間製造嫌隙，利用難得的中日韓三邊峰會推動沒有經濟歧視的多極世界(a...

日圓軟趴趴…日商招聘海外人才變難 日本年輕人樂於出國找頭路

日圓貶值嚴重，這使得以美元計價的工資變低，海外徵才變難，而留學費用變貴，出國進修的學生減少。

台日韓工作文化與半導體製造「速配」？專家指出美與陸的短板

被列為「台積電研發六騎士」之一的前台積電電研發處長、現任台灣大學領導學程兼任教授楊光磊受訪表示，對於先進半導體製造，亞洲...

現實多骨感？日本20幾歲勞工的理想與實際年薪 差了46萬元

就業資訊網站的最新調查顯示，日本20幾歲全職員工期望的理想年薪，與現實薪資的差距達到224.8萬日圓（約14,300美元...

瑞銀暗示 亞太裁員行動已大致結束

瑞銀集團（UBS）亞太區總裁許健洲（Edmund Koh）28日暗示，在瑞銀接近正式完成合併瑞士信貸之際，瑞銀在亞太地區...

韓版晶片法今年底到期 但延長實施的機率愈來愈低

南韓媒體報導，隨著南韓這屆國會將在29日屆期，預定今年底到期的韓版晶片法，可能會因為兩黨爭鬥而無法及時在今年底前延長，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。