日圓軟趴趴…日商招聘海外人才變難 日本年輕人樂於出國找頭路

日圓貶值嚴重，這使得以美元計價的工資變低，海外徵才變難，而留學費用變貴，出國進修的學生減少。

日經報導，人力招募業者Asia to Japan上月到上海徵才，大學畢業生問300萬日圓（約台幣62.6萬元）的年收入能否負擔得起東京的生活，在聽過Asia to Japan總裁Masato Sampei講解後，台下臉孔難掩失望之色。Sampei表示，在日圓貶值的衝擊下，很難從中國大陸沿海地區、台灣和南韓招聘到優秀學生。

根據經濟合作發展組織（OECD），以美元計價，日本平均薪資在38個已開發國家排名第25位。泡沫經濟破滅後，日本薪情比斯洛維尼亞和立陶宛都差。而最近日圓貶值，使得海外人才能拿到的報酬看起來更沒吸引力。

日本年輕人也因此想出走。來自奈良縣的福本武去年11月拿到加拿大打工度假簽證，在多倫多一家餐館的廚房工作，時薪22加元（近台幣520元），平均每周工作40小時。他平常自己做飯，已存下100多萬日圓。日本人也愛去澳洲打工度假，那裡的最低時薪為23.23澳元（約台幣507元）。

想正經在海外發展職涯的話，出國留學是第一步，但這對日本學生來說挑戰很大。光是申請學校之前考托福就要先花245美元（約40,000日圓），是一般日本學生考多益報名費7,810日圓的五倍。

生活費和其他費用也在漲。住東京的渡邊真子9月要到南韓上語言學校，一年學費和宿舍費1,000多萬韓元，而日幣對韓元一年來貶值12%，她的支出因此增加15萬日圓。留學生出國人數正在減少。