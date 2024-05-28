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瑞銀暗示 亞太裁員行動已大致結束

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞銀暗示，在亞太地區的裁員行動已大致結束。路透
瑞銀暗示，在亞太地區的裁員行動已大致結束。路透

瑞銀集團（UBS）亞太區總裁許健洲（Edmund Koh）28日暗示，在瑞銀接近正式完成合併瑞士信貸之際，瑞銀在亞太地區的裁員行動已大致結束。

許健洲接受彭博電視訪問時說，「我們已經優化事業線與（亞太）地區的多數職位」，瑞銀在亞太13個地區擁有據點，「多數都已經完成」。在瑞銀去年緊急併購瑞信後，已裁減上千名員工。

他在香港舉行的瑞銀亞洲投資論壇說，這項合併案即將在本周正式完成，「諸位知道，人員流動率－不管是自願還是非自願－相當高」，「那是因為我們已在消弭重複的角色」。

他說，瑞銀試圖不要裁員，但會每年根據生產力評估角色，從股東角度來看，換得「更棒且更投入的員工」總是正確的。

許健洲表示，瑞銀已留住瑞銀和瑞信的最佳團隊，淨新增的資產客戶保持情況都「非常強勁」，而客戶已廣泛投資債券與美國市場，中國大陸網路業正「重振活力」。

瑞銀也是亞洲最大私人銀行業者，擁有約8,500億美元資產，正在重建印度等市場的業務，許健洲說，印度「對我們而言是好市場，但仍在早期階段，還有許多工作要做」。

印度 客戶 資產

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