快訊

2消防員殉職！新竹「晴空匯」火警 初步調查結果出爐

NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝享壽71歲 賈霸：他總想讓人快樂

60歲的人算老嗎？研究發現老年定義出現變化：這歲數才「老」

日刊工業：美光科技將斥資51億美元在廣島興建DRAM新廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本政府去年即已批准多達1,920億日圓（13億美元）補貼，支持美光在廣島廠生產新一代晶片。美聯社
日本政府去年即已批准多達1,920億日圓（13億美元）補貼，支持美光在廣島廠生產新一代晶片。美聯社

日刊工業新聞未說明消息來源報導，美光科技計劃在日本廣島縣興建生產DRAM晶片的新廠，最快2027年底投入營運。

報導說，總投資額預估在6,000億-8,000億日圓（51億美元）。新廠將於2026年初動工，並安裝極紫外微影（EUV）設備。

日本政府已批准多達1,920億日圓（13億美元）補貼，支持美光在廣島廠生產新一代晶片。經濟產業省去年表示，這筆經費將協助美光引進艾司摩爾（ASML）生產EUV設備，這些晶片將是驅動生成式AI、資料中心和自駕技術的關鍵。

美光原本即有2024年讓新廠投入營運的計畫，但顯然因市況不佳而有所調整。美光2013年併購日本DRAM大廠爾必達（Elpida）事業，在日本擁有超過4,000名工程師和技術人員。

廣島 日本

延伸閱讀

AI熱潮帶旺「鋤與鏟」概念股 標普500公用事業股三個月漲15%

凌陽、鈺創攻生成影音

賣輸華為？輝達中國特供H20晶片降價促銷

恐怖工業意外！8寶爸捲入攪碎機 5秒內變肉泥慘死 驚駭影片曝光

相關新聞

日圓對美元匯率行情扭曲！一文看懂美國經濟和美元為何如此強勢

河浪武史：美國經濟的一家獨贏仍在持續。認為急速升息將導致美國陷入經濟衰退的此前的預期落空，市場反而出現了超預期的日元兌美元貶值。美國經濟和貨幣美元為何如此強勢？究其原因，是美國在經濟政策方面一直採取本國優先主義。匯率這個市場經濟的調節閥失靈，各國貨幣成為其犧牲品。

乙太幣七天狂漲26% 投資人押注將衝上5,000美元創新高

投資人正押注第二大加密貨幣乙太幣將衝上5,000美元並創歷史新高，反映美國監管機構意外政策轉向，可望放行乙太幣現貨ETF...

阿根廷總統拚經濟 再訪美拜會蘋果庫克等科技大咖

阿根廷總統米雷伊拚經濟，五個月內已經第四度訪問美國，本周將在加州拜訪蘋果執行長庫克、OpenAI執行長奧特曼、Googl...

日刊工業：美光科技將斥資51億美元在廣島興建DRAM新廠

日刊工業新聞未說明消息來源報導，美光科技計劃在日本廣島縣興建生產DRAM晶片的新廠，最快2027年底投入營運。

歐海運巨人MSC以7.22億美元併購挪威航商正式啟動

MSC地中海航運公司正式對挪威Gram Car Carriers啟動先前提出的併購之議，希望拓展汽車運輸事業，看好這個亞...

日本大企業預期今年日圓將升值 衝擊獲利17億美元

日本大企業預期匯率變動衝擊2024年度營業利益的幅度將達到2,667億日圓（約17億美元），逆轉上個年度日圓匯率疲軟帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。