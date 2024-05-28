金價漲 通膨預期轉緩 油價漲 聚焦OPEC+會議和美國需求

國際原油價格經過上周下跌後反彈，市場關注定於周日舉行的OPEC+會議以及美國夏季開車出遊的需求狀況。金價創下9月來最大單周跌幅後上漲，因為美國消費者通膨預期降溫，強化聯準會（Fed）今年仍可能降息的預期。

WTI上漲

布蘭特原油期貨漲逾每桶83美元，上周下跌2.2%並觸及2月初來最低。西德州中級原油（WTI）漲逾每桶78美元。石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）將舉行線上決策會議，預料他們會把減產措施延長今年下半年。

拉法過境點一名埃及士兵在和以色列軍隊的交火中喪生之後，市場擔心以色列在加薩戰事可能擴大，威脅石油供應，這也為油價提供了支撐。

由於英國和美國適逢假日，市場交易清淡。在美國，陣亡將士紀念日周末拉開夏季駕車出遊的序幕。

瑞銀大宗商品策略師Giovanni Staunovo表示，「上周在陣亡將士紀念日長周末之前，我們看到美國的需求非常強勁。」「創紀錄航班活動和強勁的汽油需求應該會給油價帶來一些支撐。」

布蘭特原油7月期貨上漲1.2%，結算價報每桶83.10美元；WTI 7月期貨上漲1.2%，至每桶78.66美元。

金價上漲

金價已從一周前創下的歷史高點回落，但在央行強力買入和亞洲需求旺盛的推動下，今年以來仍上漲逾14%。烏克蘭和中東的衝突也凸顯其避險地位。

瑞銀集團分析師Wayne Gordon和Giovanni Staunovo上周在報告中表示，投資人應在每英兩2,300美元左右買入黃金，因為近期的回調「相對短暫」。瑞銀把金價年底價格預期上調4%，至2,600美元。

紐約時間12:00，現貨黃金上漲0.8%，至每英兩2,352.43美元；上周下跌3.4%；白銀、白金和鈀金均上漲。