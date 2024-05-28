歐美仿效陸 扶植清潔能源產業

紐約時報廿七日報導，美國和歐洲如今在電動車、太陽能板等領域努力追趕中國大陸，大陸產業政策能夠如此遙遙領先，原因是非常善於利用政府和銀行業的所有槓桿，全力拉抬。而如今美國總統拜登和歐洲一些國家領導人決心發展本國半導體、電動車、電池等的製造能力時，採用了大陸培育產業的一些政策。專家說，那些辦法可能很浪費，但很成功。

紐時說，大陸如今在工業上的領先地位，得益於數十年來利用一黨制國家力量，拉抬政府和銀行業的所有槓桿，同時鼓勵民營企業之間瘋狂競爭。以太陽能板和電動車為例，大陸製造能力是建立在先前對化工、鋼鐵、電池和電子產業的培育，以及對鐵路、港口和高速公路的大量投資之上。

根據美國戰略與國際研究中心的分析，從二○一七年到二○一九年，大陸在產業支持方面的支出，占國內生產總值的比率高達百分之一點七，是其他國家的兩倍多。這些支出包括國有銀行提供低成本貸款，以及省級政府提供廉價土地，但卻幾乎不指望受援助企業能立即實現獲利。

與此同時，美國和其他國家還指控，大陸規避國際貿易規範、參與盜竊智財權、使用強迫勞力等。上述這因素加在一起，使大陸如今有能力向競爭對手國大量供應低成本電動車、太陽能板、鋰電池。

紐時指出，美歐和其他富裕國家現在正瘋狂追趕，希望糾正自己過去在產業政策上的失誤，並學習大陸成功的經驗。美國總統拜登和歐洲一些國家領導人決心發展本國半導體、電動車、電池等領域製造能力時，就採用了大陸培育產業的一些政策。

拜登前助理、現任休利特基金會經濟與社會計畫主管哈里斯說，大陸在全球關鍵製造業的崛起，顯示國家產業政策的潛力及威力。哈里斯說：「浪費嗎？絕對是。成功嗎？當然」。

當前西方國家對產業政策的擁護，背離了美國及其盟國之前倡導的開放市場和減少政府干預意識型態；他們在斥巨資補貼本土企業的同時，也設法阻止與中國產品競爭。一些中國經濟學家看來，美歐抱怨不公平，正顯示他們政府失敗。