日企強攻替代性蛋白質

日清食品、不二製油等日本企業正加速開發能取代肉品與魚類的替代性蛋白質，看好這個產業將迅速成長。

日經新聞報導，日經與東京研究業者Patent Result合作，檢視企業和研究機構提交可用來開發替代性蛋白產品的專利，並且對專利的價值給予評分。結果顯示，截至4月底，這類領域專利價值最高的國家是美國，合計達4,340分，其次是日本的2,570分，再來是瑞士的1,740與中國大陸的1,651分。

在這份排名的前20大機構組織中，出現了三家日本企業：不二製油（排名第二）、天野酵素（第六）與日清食品（第16）。

不二製油公司，握有能夠生產植物性奶油與起司的專利，自1969年開始銷售黃豆素肉以來，一直是替代性蛋白市場的領導者；天野酵素已申請一項專利，為使用經酵素處理的植物性蛋白，做為咖啡飲品中的鮮奶替代品。日清食品則是日本首家創造出可食用實驗室培植肉的企業，目標在2025年前從牛肉細胞製造出牛排。

全球人口成長和新興經濟體增長，正在推動替代蛋白市場快速成長。日本三菱綜合研究所預測，到2050年，實驗室培植肉的市場規模將達到138兆日圓（8,800億美元），比2025年成長12倍，占整體肉類市場的57%。