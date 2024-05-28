去年全球碳排稅費 創高
世界銀行報告指出，全球2023年向企業徵收的碳排稅費達到創紀錄的1,040億美元，但目前的碳定價仍遠低於實現巴黎氣候協定目標所需的程度。
根據世銀近期發布的「2024年碳定價現況和趨勢」報告，如今運作中的全球碳定價機制有75項，較一年前增加兩個，可覆蓋全球約24%的溫室氣體排放。全球的碳定價收入也從2022年的950億美元增至去年的1,040億美元。
這份報告指出，要同時實現巴黎協定目標與促進更多低排放，碳定價是政策組合所需的關鍵。
不過，絕大多數的碳價仍不夠高，只有不到1%符合或高於碳價高層委員會所認定的價格，以達成2015年巴黎氣候協定目標；該協定力拚本世紀結束前的氣溫增幅，相較工業化前不超過攝氏2度。
2017年一份碳價高層委員會的報告指出，到2030年底前每噸碳排的價格需在50到100美元之間，才能做到讓氣溫升幅低於2度；經通膨調整後，如今價格須是每噸63~127美元。
世銀另指出，鑒於歐盟ETS近期碳價疲軟，今年全球碳排收入可能滑落。
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