中國新能源車歐洲以外銷量大增 巴西躍居最大市場

中央社／ 北京27日綜合外電報導
圖為中國大陸電動車4月在蘇州太倉港等待裝船出口。法新社
圖為中國大陸電動車4月在蘇州太倉港等待裝船出口。法新社

在歐洲聯盟（EU）對中國進口電動車展開反補貼調查之際，中國對非歐洲市場的汽車銷量大增，產業數據顯示，巴西已擠下比利時，躍居中國新能源車的最大出口市場。

路透社引述中國乘用車市場信息聯席會（CPCA，簡稱乘聯會）的數據報導，中國4月出口至巴西的純電動車和插電式混合動力車（PHEV）銷量較去年同期暴增13倍至4萬163輛，使巴西連續第2個月成為中國最大的新能源車出口市場。

巴西在今年1月還只是中國第10大新能源車出口市場。中國對巴西的新能源車銷量勁增，但巴西正尋求鼓勵本地汽車生產，預計7月起進一步調高進口電動車與混合動力車的關稅。

不過，幾家中國汽車製造商早已開始擴大投資在巴西生產汽車。例如，比亞迪汽車已開始在巴西興建一座複合式製造基地，預計今年底前或2025年初投產。長城汽車則表示，其巴西廠房將在本月開始運作。

根據乘聯會數據，在今年1月至4月，西班牙、法國、荷蘭、挪威等國對中國電動車的進口量下滑幅度最大。

乘聯會秘書長崔東樹指出，歐盟的反補貼調查已打亂中國對歐盟的汽車出口，但中國汽車製造商正持續積極探尋南美洲、澳洲及東協（ASEAN）的出口市場。

巴西 歐盟 電動車

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