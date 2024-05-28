ECB下周降息訊號明確 首席經濟學家：通膨率下滑速度比美國更快

歐洲央行（ECB）已發出下周將降息的明確訊號，多名ECB官員和學者均表示，目前的情勢已足以能將利率政策從最高的限制性水準移開，消除市場原先擔心ECB搶在聯準會（Fed）前先降息、會引發不良影響的疑慮。

英國金融時報（FT）報導，ECB即將在下周四（6月6日）召開會議，現在顯然會成為率先降息的主要央行之一。三年前，ECB曾因成為最晚一批升息抗通膨的央行而招致批評。

ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane）接受金融時報專訪時表示：「除非有重大意外，否則我們認為現在足以移除最高水準的限制。」芬蘭央行現任總裁芮恩（Olli Rehn）27日則在一場演說中表示，歐元區通膨以「可持續的方式」不斷下滑，「因此6月鬆綁貨幣政策立場、開始降息的時機已成熟」。

法國央行總裁暨ECB管理委員會委員戴加洛接受德國交易所日報訪問時說，歐洲央行還有相當大空間可降息，目前市場對長期的降息預期是合理的。

投資人大幅押注ECB下周開會時，將把基準存款利率從4%的歷史高點調降1碼。此前，歐元區的通膨率已經下滑至接近央行的2%目標值。

瑞士、瑞典、捷克和匈牙利央行今年來都已經調降利率，回應通膨率下滑情勢。但在世界主要經濟體中，聯準會和英國央行預料夏季前不會降息，而日本銀行（央行）正考慮進一步升息。

雷恩表示，歐元區通膨率下滑速度比美國更快，因為該區受到俄羅斯入侵烏克蘭引發能源震撼的衝擊更深，「因應戰爭和能源問題，一直讓歐洲付出代價」。「然而就展開降息的第一步而言，這是貨幣政策已經傳遞效果，確保通膨及時下滑的訊號。從這點而言，我想我們已成功。」

雷恩說，ECB決策官員今年必須把利率維持在限制性的水準區域，確保通膨繼續放緩，不會再度升破央行設定的目標值，他警告說，如果通膨復熾「會非常麻煩，若要消除，可能會面臨相當大的痛苦」。

不過雷恩表示，央行今年降息的步調將取決於數據，以便決定利率在限制水準區域內的調降是否符合比率與安全。

一些分析師曾警告說，如果ECB積極降息，與聯準會利率政策分歧擴大，可能會導致歐元貶值，推升歐元區進口物價與通膨。