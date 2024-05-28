日工業生產 觸底回升

日本政府27日在經濟月報中稱，工業生產出現回升跡象，意味生產可能已經觸底。這也是一年來首度上調對工業生產的評估。

相關內閣大臣、執政聯盟議員和日本銀行（央行）總裁植田和男在一場會議上提交這份報告，內容指出「工業生產近期顯示出回升的動向，儘管由於一些汽車製造商暫停生產和裝運的影響，製造業活動有所下降」。

根據編製月報的一位內閣府官員稱，這是經濟月報自去年5月以來首次上調對工廠產出的評估。

日本當局還上調了對進口和公共工程的評估，同時連續第三個月保持總體經濟評估不變。對民間消費和資本支出等其他方面的評估沒有變化。

經濟月報上調工業產出評估，可能表明工廠活動的這些暫時性不利因素很可能已經緩解。

此外，日銀總裁植田和男同日在日銀主辦的研討會致詞表示，央行將審慎而為，將通膨預期靠攏2%的目標。他表示，經過實施多年的極寬鬆貨幣政策後，日本要準確估算中性利率「尤其困難」。他說：「利率欠缺顯著移動，在評估經濟回應利率變化方面構成極大的障礙。」