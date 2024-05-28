美債有撐 兩利多加持

美國公債市場將迎來投資人企盼多時的支持。本周開始，美國財政部將啟動一系列回購，主要針對已流通一段時間但難以交易的債務，此舉為2000年代初以來首見。在此同時，聯準會6月起將放緩縮減資產負債表（量化緊縮）的腳步。

這兩項舉措都將為公債市場提供支持，今年以來，投資人面對美國經濟持續成長和通膨意外具有黏性，大幅調整了對降息的預期，債市動盪不安。市場目前漸趨穩定，當局的努力應有助於提高交易能力。

財政部將透過一系列直至7月底 、每周一次的購債行動，回購部分現有國債，主要買回發行較久的債券，並以當期債券取代。

這是為了提高交易的便利性，因為舊債券通常流動性最差。

放緩縮表的前景也將提供支持。聯準會將把每月到期而不再投資的公債上限，由600億美元下調到250億美元，房貸押抵債券的上限則維持在350億美元不變。