巴西連2月超越比利時 成為陸新能源車最大外銷市場

在歐盟對中國電動車展開反補貼調查之際，大陸車廠增加對其他非歐洲市場的銷售，根據最新產業數據，巴西已連續兩個月超越比利時，成為中國新能源車最大的外銷市場。

根據中國乘聯會（CPCA）的數據，大陸4月對巴西共出口40,163輛純電動車與插電式油電車，比去年同期暴增12倍，使巴西已連續第二個月成為大陸最大的新能源車外銷國。

巴西在今年1月還只是大陸第十大外銷市場，而出口量的激增，部分也是因為要趕在巴西7月進一步調升電動車和油電車進口關稅之前。

數家大陸車廠已擴大投資巴西，比亞迪已開始在當地建設生產園區，目標是今年底或明年初投產。長城汽車也說，巴西廠房將在本月投入營運。

在今年4月，巴西也是大陸所有車輛第二大外銷國，僅次於俄國。

乘聯會秘書長崔東樹說，受到西方制裁的俄國，預料將保有大陸最大外銷市場的地位。根據乘聯會數據，在今年1~4月，陸製電動車進口量下滑最多的國家，包括西班牙、法國、荷蘭及挪威。

崔東樹表示，歐盟的反補貼調查，擾亂大陸對歐盟的汽車出口，不過大陸車廠積極開發南美洲、澳洲、東協的外銷市場。