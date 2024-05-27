快訊

偵獲中共新款無人機！日本F-15於東海上空拍到「無偵10」無人機

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

巴西連2月超越比利時 成為陸新能源車最大外銷市場

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
巴西超越比利時，成為中國新能源車最大外銷國。 路透
巴西超越比利時，成為中國新能源車最大外銷國。 路透

歐盟對中國電動車展開反補貼調查之際，大陸車廠增加對其他非歐洲市場的銷售，根據最新產業數據，巴西已連續兩個月超越比利時，成為中國新能源車最大的外銷市場。

根據中國乘聯會（CPCA）的數據，大陸4月對巴西共出口40,163輛純電動車與插電式油電車，比去年同期暴增12倍，使巴西已連續第二個月成為大陸最大的新能源車外銷國。

巴西在今年1月還只是大陸第十大外銷市場，而出口量的激增，部分也是因為要趕在巴西7月進一步調升電動車和油電車進口關稅之前。

數家大陸車廠已擴大投資巴西，比亞迪已開始在當地建設生產園區，目標是今年底或明年初投產。長城汽車也說，巴西廠房將在本月投入營運。

在今年4月，巴西也是大陸所有車輛第二大外銷國，僅次於俄國。

乘聯會秘書長崔東樹說，受到西方制裁的俄國，預料將保有大陸最大外銷市場的地位。根據乘聯會數據，在今年1~4月，陸製電動車進口量下滑最多的國家，包括西班牙、法國、荷蘭及挪威。

崔東樹表示，歐盟的反補貼調查，擾亂大陸對歐盟的汽車出口，不過大陸車廠積極開發南美洲、澳洲、東協的外銷市場。

巴西 歐盟 比利時 電動車

延伸閱讀

76% 美國年輕人對中國電動車有高度興趣 但隱私疑慮是一大風險

街頭足球運動風氣式微 巴西足球王國光景不復見

酷航引進9架E190-E2 成巴西航空工業亞太區最大客戶

陸乘聯會：2024年大陸電池裝車比例持續降低

相關新聞

中國一帶一路留爛尾 巴基斯坦瓜達爾港露敗相…20年來空盪盪

巴基斯坦瓜達爾港被認為是中國「一帶一路」倡議的指標。但據德國之聲（DW）調查採訪，港口近20年過去仍空空盪盪，幕後消息透...

巴西連2月超越比利時 成為陸新能源車最大外銷市場

在歐盟對中國電動車展開反補貼調查之際，大陸車廠增加對其他非歐洲市場的銷售，根據最新產業數據，巴西已連續兩個月超越比利時，...

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

最新研究顯示，會計師是最容易受到生成式人工智慧（AI）影響的專業人士之一。賓州大學和ChatGPT製造商OpenAI的研...

韓媒：酷澎加碼投資台灣 設立海外首家配送子公司

韓國前鋒報報導，業界消息人士27日透露，南韓電商巨擘酷澎（Coupang）在台灣設立首家位於海外的配送子公司。台灣零售市...

銅價喊到4萬美元…太過頭了

自從愛迪生在近150年前用銅線傳導電力以來，銅一直是電力的核心，因為銅是所有金屬中排名第二的導體，僅次於銀，但銀比銅貴得多。時至今日，隨著能源轉型，從駕駛到取暖，一切都走向電氣化，銅將成為原料商品市場的至愛，絕對可以預期。但在每一段金融市場繁榮的典故中，的確有一些可信的題材，同時也存在各種八卦。

歐洲央行管委Kazaks警告6月後不要倉促降息

歐洲央行管委Martins Kazaks表示，歐洲央行的降息步伐必須與歐元區通膨的逐步放緩相匹配。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。