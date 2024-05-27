AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

最新研究顯示，會計師是最容易受到生成式人工智慧（AI）影響的專業人士之一。賓州大學和ChatGPT製造商OpenAI的研究人員發現，這項AI技術能更快完成至少一半的會計作業，而數學家、口譯員、作家和近20%的美國勞動力也會受到類似的影響。

華爾街日報報導，這項AI工具能處理大量資訊並根據使用者的提示產生複雜的內容，雖然不一定準確或公正，卻仍引起企業、學校、政府和公眾的興奮和焦慮。

研究人員研究了這項新技術對各職業的影響程度，其中GPT（生成式預先訓練轉換器）和內建它們的軟體可將完成任務的時間縮減至少50%。研究還發現，最先進的GPT在翻譯、分類、創意寫作和生成式電腦程式碼等任務中表現出色。

研究人員說，GPT會以某種形式改變大多數工作，80%勞工所從事的職業至少有一項工作任務可以透過生成式AI更快完成。他們說，公共關係專家、法院記錄員和區塊鏈工程師等資訊處理專家的曝險程度很高。受影響最小的工作則包括快餐廚師、摩托車技師和石油天然氣工人。

加州大學聖塔芭芭拉分校助理教授畢恩（Matt Beane）表示，研究人員並沒有預測是否會引發失業潮，也沒有預測哪些人會失業。真正的挑戰是企業、學校和政策制定者要如何協助勞工適應。他說，「這是一個數兆美元的問題」，包括培訓工人如何與AI技術進行有效協作，以及重新設計工作以提升許多職位的自主性、工資和職業前景。