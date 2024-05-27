美股反彈帶動亞股大多收高 靜待美PCE數據

受到美國股市上週收盤走揚、擺脫一週跌勢激勵，亞洲股市今天終場大多揚升。投資人目光聚焦本週將公布的美國重要通貨膨脹數據。

法新社報導，股市信心上週受到打擊，因為美國聯邦準備理事會（Fed）官員示警，他們希望見到更多證據證明物價正在獲得控制，引發外界擔憂他們今年內可能不會調降利率。

加上有數據暗示，世界最大經濟體美國的體質仍十分強健，未受借貸成本維持在20年高點影響，加深投資人對降息的疑慮。

所幸24日公布的數據顯示，美國消費者對於未來1年的物價預期稍微降溫，且消費者信心也上升，帶動華爾街股市標普500指數和那斯達克指數當天收盤皆寫下不錯漲勢。

市場注意力焦點如今轉向將要公布的美國最新個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標。

美股樂觀氣氛延續至今天亞股，另個上漲動力來自有數據顯示，中國全國規模以上工業企業今年以來獲利由3月的萎縮轉為4月的成長。

香港股市今天收盤勁揚1.2%，上海股市也漲1.1%，東京股市收高0.7%，雪梨、首爾、新加坡、台北和曼谷股市同樣都收漲。但威靈頓、馬尼拉和雅加達股市收跌。