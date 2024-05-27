馬斯克的xAI在最新一輪籌資中取得60億美元

馬斯克名下的人工智慧（AI）新創公司xAI在最新一輪籌資中取得60億美元。xAI是 OpenAI 的競爭對手，希望在研發方面投入更多資金。

xAI周日官網宣布，參與此次 B 輪籌資的投資人包括 Valor Equity Partners、Vy Capital、Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital）、富達管理研究（Fidelity Management & Research Company）、有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯親王 Alwaleed Bin Talal和他旗下的Kingdom Holdings。

xAI說：「未來幾個月裡，xAI將繼續朝此陡升的進步軌跡邁進，不久將宣布多項令人興奮的技術更新和產品。」

馬斯克本人也在X平台宣布這個消息。