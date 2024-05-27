1雙賣2萬元「小髒鞋」製造商Golden Goose 擬本周推動米蘭上市

要求匿名的知情人士透露，以「小髒鞋」俘虜眾多明星和名媛的精品球鞋品牌Golden Goose，在獲得潛在投資人的積極回應後，最快可能本周就會表明意向，推動在米蘭上市，延續今年歐洲IPO市場強勁反彈之勢。新股有望7月前開始交易。

Permira在2020年以13億歐元收購了Golden Goose，這家鞋商被認為可媲美精品羽絨衣製造商Moncler，投資人對該公司的估值大約是今年預期收益的11倍。彭博資訊估算，包括淨債務在內，估值約為30億歐元（約1,168.5億美元）。

由於仍在商議，包括時程表和規模等發行細節仍可能生變。該公司拒絕置評。

在Golden Goose之前，私募股權公司CVC Capital Partners和西班牙美容集團Puig Brands都在歐洲敲鐘上市。歐洲公司今年透過IPO融資124億美元，是去年同期的兩倍多。

不過，精品業此際正處於放緩期。開雲集團（Kering）上月表示，由於中國大陸市場需求疲軟，Gucci第1季銷售額大降18%，規模更大的競爭對手路威酩軒集團（LVMH）第1季的時裝和皮革製品有機銷售僅增長2%，遠低於去年同期的18%。

Golden Goose的每雙鞋都是在義大利手工打造的奢華產品，採用飽經風霜的設計，刻意人工洗舊，上面有顆大大的星星。美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）和女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）都穿過。一雙Ball Star Wishes男款運動鞋在該公司網站上的標價是740美元（近台幣24,000元）。