世銀：2023年全球碳排稅費收入達3.34兆新高

世界銀行一份最新報告指出，各國2023年向企業與單位徵收的碳稅/碳費達1040億美元（約新台幣3.34兆）新高，然而稅費收益仍遠低於實現巴黎氣候協定目標所需程度。

路透社報導，不少國家現正利用碳定價機制向排放源徵收相關稅費，或借住「總量與交易」（cap andtrade）機制控管，以利達成自身所訂氣候目標。

世界銀行（WB）21日發布「2024年碳定價現況和趨勢」（State and Trend of Carbon Pricing 2024）報告，指出「要同時實現巴黎協定目標與促進更多低排放，碳定價是政策組合所需的關鍵」。

目前運作中的全球碳定價機制有75項，較一年前又增加2個，75項碳定價機制可覆蓋約24%的全球溫室氣體排放。全球的碳稅/碳費收益也從2022年的950億美元增至去年的1040億美元。

然儘管碳定價機制已能覆蓋24%的全球溫室氣體排放，這些機制絕大多數的碳價仍不夠高，只有不到1%符合或高於碳價高層委員會（High-level Commissionon Carbon Prices）所認能達成氣候目標的價格。

2015年「巴黎氣候協定」（Paris climate accord）目標是讓本世紀結束前的氣溫增幅，相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內。

2017年一份碳價高層委員會的報告指出，到2030年底前每噸碳排的價格需在50到100美元，才能做到讓氣溫增幅低於2度；世銀列入通膨後認如今的價格應在每噸63到127美元。

目前全球碳費/碳稅收入最多的單一機制是歐盟排放交易系統（EU ETS），目前他們的交易價格從年初的每噸80歐元（約87美元）跌至每噸73.歐元（約合79美元），快掉到世銀算出的低標門檻。歐盟碳價2023年2月達每噸100歐元（約109美元）新高後就一路下滑。

世銀在這次報告裡指出，鑒於歐盟排放交易系統近期碳價疲軟，2024年全球的碳費/碳稅收入可能滑落。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，世銀已追蹤碳市場約20年，第一份碳定價現況和趨勢報告發布時，碳排稅費與排放交易系統僅能覆蓋7%的全球碳排，如今第11份報告時能覆蓋到24%。運作中的75項碳定價機制裡，超過一半的收入用於資助氣候和自然環境相關計畫。

這次的報告指出，包括巴西、印度、智利、哥倫比亞和土耳其在內的幾個中等收入大國，在實施碳定價方面都有所進展，「各國政府也愈發借助碳權架構，包括透過自願性碳市場籌得更多資金，增進在國際符合規範市場的參與」。