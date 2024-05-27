債市有好消息！兩舉措將為美債市場提供支持

因美國聯準會利率政策而陷入觀望的債券交易員，很快會獲得一些他們企盼的支持。

本周三開始，美國財政部將啟動一系列回購，主要針對已流通一段時間且難以交易的債務。此舉為2000年代初以來首見。而聯準會6月起將放緩縮減資產負債表（量化緊縮）的腳步。

這兩項舉措都將為公債市場提供支持，今年以來，投資人面對美國經濟持續成長和通膨意外具有黏性，大幅調整了對降息的預期，債市動盪不安。市場目前漸趨穩定，當局的努力應有助於提高交易能力。

摩根大通（JPMorgan Chase）美國利率策略共同主管Jay Barry表示，回購和聯準會放緩縮表都將有所幫助，審慎的風險管理應能打消隔夜資金市場重演2019年危機的憂慮。

5月初以來，公債殖利率走跌，根據彭博指數，美國債券的月收益有望達到1.4%。

美國兩年期公債上周收在4.95%左右，接近本月4.7%至5.03%區間的上限，反映戔好壞參半的數據，以及多位聯準會官員釋出、準備將利率維持在高檔更久的訊號。雖然部分央行官員說，必要時甚至願意在進一步收緊政策，但衍生品市場認為這種可能性不大，債券殖利率不至於衝高。

利率交換合約目前反映出來的是聯準會2024年全年降息約32個基點，僅能肯定至少降1碼，降幅小於4月通膨數據公布出來低於預期後，市場曾預期降息50個基點。

美國債市周一因陣亡將士紀念日休市，兩天後回購開始。

財政部將透過一系列直至7月底 、每周一次的購債行動，回購部分現有國債，主要買回發行較久的債券，並最終以當期債券取代。這是為了提高交易的便利性，因為舊債券通常流動性最差。

放緩縮表的前景也將提供支持。聯準會將把每月到期而不再投資的公債上限，由600億美元下調到250億美元，同時將房貸押抵債券的上限維持在350億美元不變。

隨著聯準會按兵不動，等待高利率最終能讓經濟放緩，債市正趨於平穩，追蹤美債隱含波動率的ICE美銀波動指數已下滑至2022年2月以來最低。

ICE美銀波動指數的跌勢在過去一周加快，在消費者物價指數顯示出4月核心通膨放緩後，該指數創下2023年6月以來的最大連續跌幅。

Schroder Investment Management投資組合經理Neil Sutherland說：「今年債券殖利率波動很大，CPI公布後，大家鬆了一口氣。」他補充表示，該報告表明公債殖利率已達今年峰值，而波動緩解「對抵押貸款業來說最重要」。

債券市場的倉位也更為平衡，數據顯示，在屹立不搖的多頭押注略見平倉之際，出現了新的空頭押注。一些投資者正關注6月初的數據，包括6月7日要公布的5月就業數據。