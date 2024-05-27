本周開盤前 五件國際事不可不知

輝達（NVIDIA）上周五（24日）挾業績強勁的餘威繼續上漲，與台積電（2330）ADR同創新高，也帶動費城半導體指數和那斯達克綜合指數刷新新高水準。如今能擋得了美股漲勢的，只剩下頑強的通膨數字，市場將聚焦本周五公布的4月個人消費支出（PCE）核心物價指數。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

費半衝高輝達、台積ADR攻頂 美股三大指數擺脫5月魔咒

費半指數上周五大漲1.9%，突破3月7日創下的收盤新高。除輝達大漲2.6%、延續前一日逾9%的漲勢外，高通和超微（AMD）也在分析師調高目標股價的追捧下分別大漲4.3%和3.7%。台積電ADR上漲1.9%，收在歷史最高的160美元，較台北交易溢價19.1%，換算台股已漲到1,032元。

那斯達克綜合指數上周五也漲1.1%，連續五周收紅。標普500指數連跌二日後反彈，上漲0.7%，道瓊工業指數微漲不到0.1%。

美股本周一逢陣亡將士紀念日休市一日、本月只剩下四個交易日，美股三大指數也擺脫5月賣股魔咒，邁向今年來最佳單月表現，其中標普500指數上漲5.3%。

美國公債上周五價格有漲有跌，10年期公債殖利率由前一周的4.419%升至4.471%，成為美股震盪的一大變數。

中日韓峰會聚焦經貿進展 日中「存異求同」穩定關係

在國內經濟遭遇挑戰之際，日本、南韓及中國大陸27日將在首爾舉行睽違四年多的三方峰會，各界聚焦經貿進展。

三國在26日各自舉行的雙邊峰會已釋出善意暖身，包括韓中將恢復第二階段貿易協商，日韓繼續針對金融、產業及先進科技等領域進行高層交流，日中也同意「存異求同」、穩定雙方關係。

日本首相岸田文雄昨天先和中國國務院總理李強舉行雙邊會議，在會中關切中方針對台灣的大規模軍演，強調台灣海峽和平穩定的重要性。李強則希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題。

G7擬施壓大陸減少產業補貼 重申反對匯率劇烈波動

七大工業國（G7）財金首長會後公報草案顯示，G7擬採取統一陣線，施壓中國大陸減少產業補貼，並重申反對匯率劇烈波動。

今年G7財長會在義大利斯特雷薩舉行兩天，預計25日閉幕後發布正式公報。根據媒體掌握的草案內容，會後共同聲明措詞將比一年前日本新潟G7財長會的聲明更強烈，包括敦促各國挑戰「有害的貿易行為」。

草案寫道：「我們將增進彼此合作，以提升全球經濟韌性與經濟安全性，並保護我們的經濟免於系統性衝擊與脆弱不堪。為達此目標，我們將努力讓我們的供應鏈更有彈性、可靠、多元、持久，並且對有害行徑採因應措施，同時捍衛重要的新興技術。

美股債改採T+1制加速交割 匯市仍維持T+2

美國股債市從明天起，將改為「T+1」制，也就是交割期限從目前的兩個工作天，減為一天。這可以加快交易速度，釋出更多流動性。

證券商現行的交割期限為「T+2」，意思是從購買股票到完成交割，即股票正式轉入買方帳戶、賣方也收到現金，需要兩個工作天。美國自2017年以來，一直實施T+2制。

美國抨擊大陸繞台軍演是「挑釁」

美國國務院指責中國在台灣周圍舉行的大規模演習是「軍事挑釁」。

台灣國防部表示，之前兩天在其周邊海空域偵測到111架解放軍戰機和數十艘海軍艦艇。美國國務院發言人米勒表示，拜登政府對此「深表關切」。

美國拜登總統25日應邀在西點軍校畢業典禮發表演說，重申將堅定維護台海和平穩定。他也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。他接著說，若任何人將美軍當成目標，「我們將伸張正義」。