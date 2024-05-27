國際市場本周關注焦點：美、歐通膨率 中國大陸PMI
國際金融市場本周關注的焦點，包括31日公布的美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，攸關聯準會（Fed）何時開始降息；以及歐元區通膨率，將檢驗歐洲央行（ECB）6月降息的可能性；還有中國大陸5月採購經理人指數（PMI），以確認經濟是否穩步復甦。
美國Fed官員認為目前的利率應維持更久，甚至一些官員不排再度升息的可能性，因此4月PCE通膨指標備受關注。
歐元區31日公布的5月通膨率，也是市場焦點，因為市場普遍預期ECB將於6月開始降息，但較不確定的是6月降息之後的利率走向，因為最近諸多證據顯示歐元區經濟正在復甦，且工資升幅高於預期。市場預期，5月通膨率可能比4月時的2.4%年升幅略高，但不足以使ECB打消6月降息的念頭。
另外，日本及澳洲本周也將公布通膨數據，紐西蘭將公布預算，印度將公布國內生產毛額（GDP）報告，南韓將公布出口數字，台灣也將公布第1季GDP最終值。
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