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印度、伊朗 簽訂港口協議
印度當局本月與伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）簽訂為期十年的開發與營運協議，作為進入阿富汗等富含油氣資源中亞地區的管道，從而擴大中亞貿易，只要美國的制裁不來攪局，可望抗衡中國大陸在當地日益增強的影響力。
日經新聞報導，印度港口環球公司（IPGL）及伊朗港口與海事組織（PMO）13日已簽署一份長期協議，新德里當局預計投資約1.2億美元，改善恰巴哈爾港的設施，同時提供德黑蘭約2.5億美元的信用額度，升級港口相關基礎建設，整體投資規模上看3.7億美元。這項指標性的新協議，取代2016年簽訂並逐年更新的舊協議。
恰巴哈爾港位於伊朗東南岸的阿曼灣，印度打算開發這處港口，進入遭戰火蹂躪的阿富汗，同時取得一條能繞過敵國巴基斯坦、讓印度企業進入中亞的通道。恰巴哈爾港也可望抗衡由中國海外港口控股公司（COPHC）掌控的巴基斯坦瓜達爾港。
瓜達爾港鄰近伊朗邊界，是提供進入中亞的便捷通道，但隨著印度掌握恰巴哈爾港，可能削弱瓜達爾港的這項優勢。恰巴哈爾港距離瓜達爾港只有170公里。
加拿大政治分析師巴洛克說，在伊朗與巴基斯坦1月發生衝突後，印度在巴基斯坦邊界更為活躍，印度可善用巴基斯坦與伊朗邊界衝突的機會，與中國控制的瓜達爾港展開策略競爭，且瓜達爾港的營運並不順遂。
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