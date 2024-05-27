美公司債降評風險升高 逾兩年來首見

在美國總額8.9兆美元的高評級公司債中，遭遇降評風險的債券比率愈來愈高，三大信評機構都預期，可能遭降評公司債比率，超過有望獲評等調升者，是2021年底以來首見。

英國金融時報（FT）報導，美國銀行證券部門的數據顯示，評等最低級的「投資級」公司債中，本周被信評機構列為「負向觀察」或「負向展望」的比率為5.7%，比今年初的2.9%高出近一倍，其中包括派拉蒙全球公司與Charter通訊公司。

相較下，「正向展望」公司債所占的比率為5.3%，低於今年元月時的7.9%。

儘管面臨降評風險的公司債比率仍相對小，這種轉變凸顯許多美國企業因經濟減緩速度超出預期，而面臨挑戰。美銀強調，儘管投資級公司債的基本面「普遍堅強，但最近一些公司債可能遭降評的風險已經升高」。

去年由於經濟動能強勁，使垃圾債升級為投資債的「上升之星」家數，遠超過由投資債降為垃圾債的「墜落天使」家數。高盛數據顯示，「上升之星」的淨額達1,190億美元，是2010年有這項數據以來最高。但今年來，「上升之星」的總額僅200億美元，顯示升評趨勢已恢復正常。

美銀表示，今年公司債信評獲得「負向展望」比率相對較高的原因之一，是一些大型發債公司的展望不佳。例如穆迪最近將波音的信評調降到投資級中的最低等。若大量新公司債進入垃圾債市場，可能導致價格下跌，使公司債與公債之間的殖利率差距擴大。