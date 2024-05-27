美股兩變數面臨「夏季震盪」 牽動股市表現

隨著美國利率將維持高檔更久的態勢更為明朗，日益逼近的美國總統大選選情持續混沌，美股可能面臨「夏季震盪」。本周公布的美國4月通膨指標預料仍無法讓聯準會（Fed）安心，高盛已將對Fed首次降息預期時點延至9月，預期今夏不會降息。

27日為美國陣亡將士紀念日，非正式地宣告美國夏季旅遊旺季開始，但今夏美股可能慵懶不起來，交易活動反而會保持炙熱。美股三大指數上周都大漲，盤旋在歷史高點附近，但上周的震盪走勢卻令人無法忽視，隨著本周好市多（Costco）、Salesforce、惠普（HP）及戴爾（Dell）等企業將公布上季財報，也將牽動美股。

本周的重頭戲是預定31日出爐的美國4月個人消費支出（PCE）報告，將公布Fed偏好的通膨指標PCE平減指數。4月PCE平減指數年升率預估將維持在2.7%，核心指標年升率也保持在2.8%，但月升率將降至0.2%，只是仍無法讓Fed官員獲得促成降息的充分信心。

高盛以海濟斯為首的經濟學家團隊已延後對Fed首次降息的時點預期，從7月延至9月，因為經濟數據降低了降息的迫切性。

反觀歐元區31日公布的5月消費者物價指數（CPI）年升率預料將略升至2.5%，但預估不會改變夏季通膨降溫的趨勢，歐洲央行（ECB）仍可能在6月啟動降息。

美股的另一個不確定性是總統大選日益接近，美國總統拜登和可能代表共和黨參選的前總統川普之間的民調支持率互有往來，兩人對中國大陸貿易的態度都日趨強硬，更將於6月27日在搖擺州喬治亞州進行首場電視辯論，勢將影響美股夏季走勢。