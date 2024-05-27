馬斯克打造超級電腦 串聯10萬組輝達旗艦晶片

美國科技媒體The Information報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI計劃建造一台超級電腦，將串聯10萬組輝達（Nvidia）的旗艦H100晶片，並稱之為「運算超級工廠」，希望明年秋季開始運作，以驅動下個版本的「Grok」AI聊天機器人。

報導指出，馬斯克5月在一場說明會向投資人表示，他將親自負責讓這台超級電腦「準時交付」，在完成後，這台超級電腦串聯的輝達H100晶片數量，將「至少將是現存最大繪圖處理器（GPU）叢集的四倍大」，例如臉書母公司Meta用於訓練AI模型的叢集。

報導說，xAI可能與甲骨文（Oracle）合作開發這台超級電腦。The Information曾報導，xAI已和甲骨文主管商討可能以100億美元租下雲端伺服器好幾年。xAI已向甲骨文租賃配備約1.6萬組H100晶片的伺服器，成為甲骨文出租這類晶片的最大客戶。

馬斯克規劃中的超級電腦，可能需要數十億美元支出、及取得足夠運算能力的管道，卻能幫助才剛成立一年的xAI趕上其他對手。The Information已報導，馬斯克計劃把xAI向投資人籌得的60億美元，多數用於取得輝達的先進晶片。

不過，即便依照馬斯克規劃的時程，xAI仍將落後對手。OpenAI與微軟到今年底或明年初時所擁有的GPU叢集規模，將和馬斯克擘劃的規模相當。OpenAI與微軟已在討論開發一台成本1,000億美元的超級電腦，內含上百萬組輝達GPU晶片。

馬斯克已表示，xAI正以2萬組GPU晶片在訓練Grok 2.0。最近版本的Grok能辨識文件、圖表及真實世界的物體，馬斯克希望該模型的處理範圍能擴及音訊和影音。