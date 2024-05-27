中日韓峰會 聚焦經貿進展

在國內經濟遭遇挑戰之際，日本、南韓及中國大陸27日將在首爾舉行睽違四年多的三方峰會，各界聚焦經貿進展。

三國在26日各自舉行的雙邊峰會已釋出善意暖身，包括韓中將恢復第二階段貿易協商，日韓繼續針對金融、產業及先進科技等領域進行高層交流，日中也同意「存異求同」、穩定雙方關係。

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄及中國大陸國務院總理李強27日將召開三方峰會，為2019年12月來首見。岸田文雄和李強26日也雙雙抵達首爾，由尹錫悅接待、各自會談，岸田文雄和李強也召開雙邊峰會，三人25日晚間將共進晚餐。這是李強去年3月上任以來首度訪韓。

中日韓經濟的全球占比 圖／經濟日報提供

分析師認為，在中日韓三國各自面臨經濟挑戰、日韓又向美國靠攏，這場三方峰會可能較不聚焦於國家安全等敏感議題，而是偏重在人民交流、氣候變遷合作等較易有共識的領域，並將強調自由貿易的重要性。

首爾官員表示，三人將發表聯合聲明，涵蓋經濟、貿易、科學與科技、人民交流、健康及人口老化等六大領域。

對中日韓三國來說，這場峰會有其重要性。日韓在靠攏美國的同時，將強調不會切斷和中國大陸的經濟關係，畢竟中國大陸也是日韓兩國的最大貿易夥伴；對中國大陸而言，日韓分別是第二、三大貿易夥伴，也能把握機會加強與日韓的關係，試著敦促日韓不要跟進美國進一步管制科技出口。

華府智庫蘭德公司專家青木尚子指出，基於三方在北韓與台海等議題的歧見之深，這場峰會改變各自的國安算計，若要具體成果，預料會是在經貿議題。這三國關係改善，也攸關東亞與全球經濟；中日韓的經濟總產值占全球超過20%。

在25日各自的雙邊峰會，三國也都釋出善意。中韓同意6月初恢復雙方自由貿易協定（FTA）的第二階段協商，以提振服務貿易與投資（第一階段已在2015年12月生效，移除多數貨物的關稅）。李強向尹錫悅表達穩定雙方供應鏈的重要性，並且歡迎三星電子會長李在鎔擴大投資中國大陸。

日韓同意繼續推動在外交、經濟及文化等領域的交流，並且加速在氫能和氨能等領域的綠能合作。