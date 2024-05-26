快訊

竹市東區大樓火警 2勇消入內搜救疑氣瓶耗盡 倒樓梯間殉職

3C保母養出「會聽不會講」的娃 去年增萬名遲緩兒

時空錯亂…綠昔日國會改革主張 今成藍白「毀憲亂政」？

預定27日揭牌！力求擠身全球五大太空強權 南韓太空總署將營運

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
韓國宇宙航空廳（KASA）將於27日正式揭牌啟用，美國也希望未來擴大與南韓在太空產業方面的合作。歐新社
韓國宇宙航空廳（KASA）將於27日正式揭牌啟用，美國也希望未來擴大與南韓在太空產業方面的合作。歐新社

韓國宇宙航空廳（KASA）預定27日正式揭牌啟用，將引領該國包含月球和火星探索在內的太空計畫，並提高南韓企業在太空產業的競爭力，在全球太空競賽中，讓南韓更上一層樓。

韓聯社報導，依美國太空總署（NASA）為範本打造的KASA，旨在培育能在太空計畫扮演要角的南韓企業，協助該國發展具備國際水準的太空產業和經濟。KASA預計培育逾2,000家與航太相關的國內企業，創造約50萬個新工作機會。

KASA首任廳長尹寧彬表示，「在此之前，我國的太空發展計畫都由政府主導」，如今「KASA最重要的任務是支持私人企業帶領往後的太空發展」。

尹寧彬指出，全球太空產業正迎接「新太空」時代，私人企業積極發展更具經濟可行性的創新太空科技。例如SpaceX，已開發出可重複使用的太空火箭，並發射功能與中、大型衛星類似的小型衛星。

雖然南韓發展太空產業較晚，但近年因成功研發首枚200噸國產火箭「世界號」（Nuri），被列為全球第七大太空強權。政府兩年前曾宣布，計劃在2032前使國產太空船登陸月球，並在2045年前登陸火星，希望擠進全球前五大太空強權之列。

韓國航空宇宙研究院（KARI）前院長金承祚說，「若缺少相關領域的技術發展，很難在國際上競爭，但南韓在多數領域擁有全球最高水準的尖端技術」。

美國太空總署本月稍早也表示，期望在KASA成立後，擴大與南韓在太空產業方面的合作，凸顯南韓的專業知識對國際太空計畫的重要性。

KASA也招攬從美國太空總署退休的資深主管李約翰（John Lee，音譯）擔任副廳長，希望倚重他的經驗，負責太空任務和政策。

同時，南韓當地的太空產業對KASA表示，希望其為大小企業提供較一致的支持。太空新創公司Nara Space表示：「先前太空計畫一直以政府和大公司為中心，但希望KASA也能支持那些被忽視的小公司。」

南韓 太空 宇宙 美國 衛星

延伸閱讀

日本「關西國際機場」4月旅客創30年新高！台灣赴日人數單月46萬人超夯

影╱南韓天團New Jeans新專轉MV礁溪取景 30秒爆紅國際

殺人未遂犯遊蕩北市 王鴻薇轟：賴清德還在上太空？

北韓洗腦神曲「親切的父親」 南韓以違反國安法列禁歌

相關新聞

中日韓峰會 聚焦經貿進展

在國內經濟遭遇挑戰之際，日本、南韓及中國大陸27日將在首爾舉行睽違四年多的三方峰會，各界聚焦經貿進展。

軟銀要砸大錢攻AI 每年90億美元

日本科技集團軟體銀行（SoftBank）在保留銀彈以追求更大規模的交易之際，正準備承諾，每年以近90億美元投資人工智慧（...

紐西蘭Zespri挺過極端氣候 如何打造850億外銷傳奇？

去年紐西蘭遭逢霜害、颶風、最熱的冬天等極端氣候，導致全球銷量僅1.33億箱，較前一年度下滑27%，短短一年，Zespri即宣示2025年可挑戰2.6億箱、營收858億台幣目標，這個全球農業界優等生，是怎麼克服天災挑戰？

馬斯克打造超級電腦 串聯10萬組輝達旗艦晶片

美國科技媒體The Information報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他旗下的人工智慧（AI）新創公...

美股兩變數面臨「夏季震盪」 牽動股市表現

隨著美國利率將維持高檔更久的態勢更為明朗，日益逼近的美國總統大選選情持續混沌，美股可能面臨「夏季震盪」。本周公布的美國4...

美公司債降評風險升高 逾兩年來首見

在美國總額8.9兆美元的高評級公司債中，遭遇降評風險的債券比率愈來愈高，三大信評機構都預期，可能遭降評公司債比率，超過有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。