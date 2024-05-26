光轉賣訂位就能年收800萬！合法黃牛？餐廳訂位交易平台為何爆紅

摘要 1.總訂不到熱門餐廳？訂位轉賣商機正在美國爆發，有賣家在平台上轉賣，年收入竟達新台幣800萬元，而該平台2023年營收更翻1.5倍。 2.但隨著訂位未到、附上無效的信用卡號等劣質轉賣客出現，也讓部分餐廳開始對此反彈。

轉賣超熱門餐廳的訂位，到底是黃牛，還是幫原本沒管道、無法靠自己能耐訂到位的人圓夢？

在紐約，有很多人願意付將近新台幣2萬元，買餐廳的訂位權，踏進可能一生都無法靠自己訂到的餐廳。

餐廳訂位仲介平台「預約交易員」(Appointment Trader)宣稱，部分在該平台上販售預約的賣家，「不管人在哪裡，都能年收25萬美元（約合新台幣800萬元），而且沒有主管、員工、會議。」

預約交易員的模式是，賣家預訂餐廳座位後，拿到平台上販售，買家則出價買下預約。一進入網站平台，跑馬燈立刻出現最新成交資訊，一張桌子的競標價能從幾十元到上千美元。

預約交易員營收成長迅速，2023年營收高達600萬美元，較前一年增加1.5倍。

因著疫情後許多餐廳訂位線上化，更多人可以借助網路便利，輕鬆預約美食，而這也形成一波商機，各式預約平台應運而生。因此想預約熱門餐廳，不僅需要順暢的網路，還需要有「快手」，更需要時間。

預約交易員提供許多城市的餐廳預約服務，包含波士頓、洛杉磯、巴黎、大阪，甚至台北。交易次數最多的餐廳，大部分位於紐約，其中最多的是一間，是只能容納約30位客人的美式牛排館4 Charles Prime Rib。

截至2024年5月為止，4 Charles Prime Rib有1200多筆交易，依據時段、人數不同，一筆預約成交價格落在200到800美元之間。

幾乎零成本預約平台

短短45天內營收竟衝破30萬

或許你會吃驚，怎麼有人願意以上萬元新台幣買一個預約？事實上，不但有，而且還是一個趨勢。

常春藤名校布朗大學的大二學生向《紐約客》表示，他靠著在線上訂位系統辦數個帳號、開發訂位機器人、假扮各種聲音打電話訂位等方式，成為預約交易員上的賣家，扣除平台收取的費用，他一年，大約可淨賺約7萬美元。

2023年，提供類似服務的平台Cita Marketplace誕生，並在出現短短45天內，幾乎沒有任何成本的情況下，營收即達到1萬7500美元。

另一個預約平台Dorsia也映入眼簾，該平台會員可先支付一定金額，享有平台和高檔餐廳合作的保留席。跟拿到遊樂園的快速通關卡一樣。

用錢買時間、買人脈、甚至買社經地位，富有的紐約客正習慣這樣的生活模式。《紐約時報》指出，疫情後的紐約逐漸形成一個平民無法踏入的富人世界。

除了滿足口腹之慾，預約交易員也提供想來紐約「朝聖」高檔餐廳的觀光客一個方便管道。有觀光客向《紐約時報》形容，到訪這些餐廳對自己來說跟參觀自由女神像一樣重要。

同時，對那些經常需要服務貴賓的企業來說，平台提供的服務也是一大福音，畢竟在商場上，帶給客戶尊榮的感受，將更有機會談下一筆好生意。

餐廳業者不在意訂位被轉賣嗎？

「這是合法的黃牛嗎？」

只要有人願買，轉賣行為難絕跡

事實上在2023年3月，世界新聞網報導，小紅書用戶王冬冬在個人版面上販售米其林星級餐廳「吉乃壽司」的座位。這家位於曼哈頓的知名日本料理對王冬冬的行為十分反感，與訂位平台Tock合作，強行取消王冬冬往後的十幾個預約。

此外，也開始出現劣質的轉賣客。有餐廳發現，「No show」（訂位而未到）的情形逐漸增加，而且訂位帳號可能附上無效的信用卡號，使餐廳白白損失黃金時段的客源和收入。

「這是合法的黃牛嗎？」只能說，有供給，代表必有需求。預約交易員其實是把過去的地下交易搬上檯面。

若此類型的平台遭管制，類似情形就不會發生嗎？一名1980、1990年代在紐約工作的餐廳經理告訴《紐約客》，他通常會協助未預約的常客或名流安排座位，另外若有人「塞百元大鈔」給他，他也會替他們想想辦法。

擁有約1萬6千家合作餐廳的預訂平台Resy，提供持有美國運通白金卡的會員優先訂位資訊及特殊預約管道，為的就是透過差別待遇，鞏固會員。

看起來，預約交易員反而讓更多人有機會接觸到原本根本無法訂到的餐廳。除非這世上不再有人願意花高價買餐廳訂位權，轉賣行為才可能絕跡。

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