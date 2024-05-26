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「你中有我、我中有你」…李強見三星會長李在鎔 稱中韓產業是利益共同體
大陸國務院總理李強26日抵達首爾，出席26到27日舉辦的中日韓領導人會議，他下午除會見南韓總統尹錫悅，也會見了三星集團會長李在鎔。李強表示，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體，表示歡迎三星等南韓企業持續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機會。
據新華社，李強說，經貿合作是中韓關係的壓艙石。中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體。三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的生動縮影。
李強表示，隨著兩國經濟持續發展、新興產業不斷湧現，合作的前景將越來越廣闊。
他說，希望兩國企業圍繞高端製造、數位經濟、人工智慧、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。
李強喊話，外資企業是中國發展不可或缺的重要力量。 中國大市場將始終向外資企業敞開，將穩步推進制度型開放，進一步擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，提供更優質的營商環境，讓更多 外資企業更安心、放心地在中國投資發展。
李強說，歡迎三星等南韓企業持續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機會。
據新華社，李在鎔感謝中國政府為三星在華生產經營提供的大力支持，表示三星將堅持在華發展，致力於做中國人民喜愛的企業，繼續為韓中互利合作作出自己的貢獻。
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